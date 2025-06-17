150-летняя загадка решена: ученые наконец выяснили, как правильно хранить туалетную бумагу

Десятилетиями ученые пытались разрешить спор о том, как в действительности нам стоит хранить рулон туалетной бумаги в уборной — речь о том, как именно он должен быть ориентирован «сверху» или «снизу». Теперь в этом споре поставлена точка.

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Рулон туалетной бумаги впервые был изобретен 150 лет, но спустя десятилетия ученые по-прежнему спорят о том, как именно его следует размещать на держателе — ориентируясь "вниз" или "вверх". В положении "сверху" следующий квадрат туалетной бумаги обращен к пользователю, тогда как в положении "снизу" следующий квадрат туалетной бумаги обращен к стене, пишет Daily Mail.

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Как размещать рулон туалетной бумаги на держателе

По словам профессора клинической микробиологии в Университете Лестера, доктора Примроуз Фристоун, ему наконец-то удалось поставить точку в споре о том, куда именно должен быть ориентирован рулон туалетной бумаги. Исследователь пришел к выводу, что ориентация "снизу" на самом деле безопаснее и эффективнее, несмотря на изображение в оригинальном патенте на туалетную бумагу.

Дело в том, что ориентация "сверху" требует прикосновения второй руки к рулону туалетной бумаги. Это увеличивает риск заражения бумаги еще до того, как она будет использована. В то же время в положении "над" рулон туалетной бумаги требует больше манипуляций.

Эффективность ориентации "над" и "под"

По словам профессора Фристоун, если рулон туалетной бумаги находится в положении "над", когда следующий квадрат обращен к вам, в том сценарии достаточно удерживать рулон туалетной бумаги, чтобы он не вращался вперед, а другой рукой фактически отрывать следующий лист бумаги.

В положении "под" человек может прижать следующий лист к стене одной рукой, одновременно отрывая его. Таким образом человеку вообще не нужно использовать вторую руку в этом процессе, что снижает общий риск переноса бактерий. Это особенно важно для женщин, так как случайный перенос бактерий с рук может увеличить риск развития инфекций.

Более того, профессор Фристоун пришела к выводу, что в нижнем положении вероятность заражения всего рулона меньше. Исследователь также советует разместить крышку между стеной и рулоном туалетной бумаги, которая легко моется — это позволит снизить риск заражения.

Чем опасны поверхности в туалете

Как только люди входят в туалет, по словам исследователей, обе руки сразу же подвергаются воздействию поверхностей, к которым часто прикасаются, вероятно, кишащих вредными бактериями, включая дверную ручку и сиденье унитаза. Таким образом, касаясь бумаги только одной рукой вместо двух, мы потенциально вдвое снижаем риск переноса бактерий с руки на неиспользованную туалетную бумагу.

Профессор Фристоун также отмечает, что использование всего одной руки во время всего процесса, также позволит снизить риски. Кроме того, использование двух рук рискует распространить бактерии с вытирающей руки на другую руку, поскольку они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Как ориентирован рулон в оригинальном патенте

Исследователи отмечают, что в оригинальном патенте на туалетную бумагу, выданном более 150 лет назад, рулон туалетной бумаги показан в положении сверху, а не снизу.

Патент от 15 сентября 1891 года был подан изобретателем перфорированных листов туалетной бумаги, нью-йоркским бизнесменом Сетом Уилером. Согласно различным опросам, около 70% людей предпочитают положение сверху, а 30% — положение снизу.

Существует также аргумент, что положение снизу снижает вероятность того, что кошка или маленький ребенок потянут туалетную бумагу. Но положение сверху имеет предполагаемые преимущества, такие как предоставление вам большей прозрачности относительно того, сколько квадратов вы отрываете.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.