150-річну загадку вирішено: вчені нарешті з'ясували, як правильно зберігати туалетний папір

Десятиліттями вчені намагалися розв'язати суперечку про те, як насправді нам варто зберігати рулон туалетного паперу у вбиральні — йдеться про те, як саме він має бути орієнтований: "зверху" чи "знизу". Тепер у цій суперечці поставлено крапку.

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Рулон туалетного паперу вперше був винайдений 150 років, але через десятиліття вчені, як і раніше, сперечаються про те, як саме його слід розміщувати на тримачі — орієнтуючись "вниз" або "вгору". У положенні "зверху" наступний квадрат туалетного паперу звернений до користувача, тоді як у положенні "знизу" наступний квадрат туалетного паперу звернений до стіни, пише Daily Mail.

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Як розміщувати рулон туалетного паперу на тримачі

За словами професорки клінічної мікробіології в Університеті Лестера, докторки Прімроуз Фрістоун, йому нарешті вдалося поставити крапку в суперечці про те, куди саме має бути орієнтований рулон туалетного паперу. Дослідник дійшов висновку, що орієнтація "знизу" насправді безпечніша й ефективніша, попри зображення в оригінальному патенті на туалетний папір.

Річ у тім, що орієнтація "зверху" вимагає дотику другої руки до рулону туалетного паперу. Це збільшує ризик зараження паперу ще до того, як його буде використано. Водночас у положенні "над" рулон туалетного паперу потребує більше маніпуляцій.

Ефективність орієнтації "над" і "під"

За словами професорки Фрістоун, якщо рулон туалетного паперу перебуває в положенні "над", коли наступний квадрат звернений до вас, у тому сценарії достатньо утримувати рулон туалетного паперу, щоб він не обертався вперед, а іншою рукою фактично відривати наступний аркуш паперу.

У положенні "під" людина може притиснути наступний аркуш до стіни однією рукою, одночасно відриваючи його. Таким чином людині взагалі не потрібно використовувати другу руку в цьому процесі, що знижує загальний ризик перенесення бактерій. Це особливо важливо для жінок, оскільки випадкове перенесення бактерій з рук може збільшити ризик розвитку інфекцій.

Ба більше, професорка Фрістоун дійшла висновку, що в нижньому положенні ймовірність зараження всього рулону менша. Дослідниця також радить розмістити кришку між стіною і рулоном туалетного паперу, яка легко миється — це дасть змогу знизити ризик зараження.

Чим небезпечні поверхні в туалеті

Щойно люди входять до туалету, за словами дослідників, обидві руки одразу ж піддаються впливу поверхонь, яких часто торкаються і які, ймовірно, кишать шкідливими бактеріями, включно з дверною ручкою і сидінням унітаза. Таким чином, торкаючись паперу тільки однією рукою замість двох, ми потенційно вдвічі знижуємо ризик перенесення бактерій з руки на невикористаний туалетний папір.

Професорка Фрістоун також зазначає, що використання лише однієї руки під час усього процесу, також дасть змогу знизити ризики. Крім того, використання двох рук ризикує поширити бактерії з руки, що витирає, на іншу руку, оскільки вони перебувають у безпосередній близькості одна від одної.

Як орієнтований рулон в оригінальному патенті

Дослідники зазначають, що в оригінальному патенті на туалетний папір, виданому понад 150 років тому, рулон туалетного паперу показано в положенні зверху, а не знизу.

Патент від 15 вересня 1891 року подав винахідник перфорованих аркушів туалетного паперу, нью-йоркський бізнесмен Сет Вілер. Згідно з різними опитуваннями, близько 70% людей віддають перевагу положенню зверху, а 30% — положенню знизу.

Існує також аргумент, що положення знизу знижує ймовірність того, що кішка або маленька дитина потягнуть туалетний папір. Але положення зверху має передбачувані переваги, такі як надання вам більшої прозорості щодо того, скільки квадратів ви відриваєте.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.