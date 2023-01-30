Тихе місце. Вчені розповіли, хто і коли винайшов сучасний унітаз

Досі існує легенда, що перший унітаз винайшов сантехнік із Лондона наприкінці 19 століття. Але це зовсім не так.

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У Великій Британії та США досі існує легенда, згідно з якою сучасний унітаз винайшов наприкінці 19 століття сантехнік із Лондона на ім'я Томас Креппер. Але насправді примітивні унітази з'явилися раніше на кілька тисяч років, і навіть сучасні унітази зі зливом старше цієї історії на кілька століть. То хто ж насправді винайшов унітаз та сучасний туалет? Про це пише Live Science.

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Вчені вважають, що ще 5000 років тому перші туалети з'явилися у Месопотамії. Вони являли собою закопані в землю керамічні горщики, з яких виходила керамічна трубка, що дозволяло відходам просочуватися в землю і не виходити назовні. Але хто був автором цього винаходу, невідомо.

Складніші туалети з'явилися приблизно 4 тисячі років тому на Криті, їх створили представники мінойської цивілізації. Тут уперше використовувалася вода для виносу відходів і цю технологію пізніше використовували давні римляни.

Туалети в Стародавньому Римі, які з'явилися через більш ніж 1000 років, нагадували своїх давніших попередників. Ці туалети складалися з ряду лав, в яких були виготовлені отвори, а внизу розташовувалися водостічні труби. Вчені вважають, що саме давні римляни вигадали централізовану каналізаційну систему.

"Це означало, що замість того, щоб кожна людина вимивала свої відходи за допомогою розташованого поблизу керамічного горщика, наповненого водою, відходи прямували в централізовану каналізацію повільно поточною водою, а потім потрапляли в річку або струмок", — каже Крістоф Люті зі Швейцарського федерального інституту водних наук та технологій.

[ + – ] Туалети в Стародавньому Римі, які з'явилися через більш ніж 1000 років, нагадували своїх давніших попередників. Ці туалети складалися з ряду лав, в яких були виготовлені отвори, а внизу розташовувалися водостічні труби. Вчені вважають, що саме давні римляни вигадали централізовану каналізаційну систему Фото: Live Science

За словами Люті, перший унітаз і, відповідно, перший схожий на сучасний туалет, винайшов ще в 1596 році Джон Харінгтон, який був придворним королеви Англії Єлизавети I.

"До цього унітазів не було, всі люди користувалися ямами. У цій моделі унітазу навіть був зливний бачок і для змиву потрібно було 28 літрів води. Але відомого зараз S-подібного вигину в тому унітазі не було, а отже, всі запахи могли проникати назад до кімнати.. Цей унітаз не завоював особливої популярності", — каже Люті.

1775 року шотландський винахідник Олександр Каммінг вперше запатентував зливний унітаз. Його конструкція включала S-подібний вигин і складнішу систему зливу, яка схожа на ті, які використовуються в сучасних унітазах.

Що ж до знаменитого сантехніка Томас Креппера, то він у період між 1881 і 1896 роками отримав дев'ять патентів на сантехніку, але Креппер не представив революційно нового унітазу. Він просто зробив деякі удосконалення у конструкції.

Історію про те, що саме Креппер придумав сучасний унітаз, дотримуються ті, хто вважає, що слово crap (на англійському сленгу – неблагозвучна назва фекалій) походить від його прізвища. Але вже давно доведено, що це слово має більш давнє походження.

Деякі вчені вважають, що легенду про творця перших унітазів популяризували американські солдати, які розміщувалися в Англії під час Першої світової війни. Вони ходили в туалет і бачили там унітаз із назвою фірми-виробника "CRAPPER", а тому на сленгу іноді сам туалет називали словом crap.

Фокус вже писав про те, що вчені зняли бризки з унітазу у всій їхній огидній красі і створили спеціальне відео. Дослідники зробили все, щоб відвадити людей від відвідування громадських туалетів.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли предмет, який використовували в Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету. Дослідники змогли визначити, що керамічні горщики, які мали використовуватися для зберігання продуктів, древні римляни використовували як переносні туалети.