Тихое место. Ученые рассказали, кто и когда изобрел современный унитаз

До сих пор существует легенда, что первый унитаз изобрел сантехник из Лондона в конце 19 века. Но это совсем не так.

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В Великобритании и США до сих пор существует легенда, согласно которой современный унитаз изобрел в конце 19 века сантехник из Лондона по имени Томас Крэппер. Но на самом деле примитивные унитазы появились раньше на несколько тысяч лет, и даже современные унитазы со сливом старше этой истории на несколько столетий. Так кто же на самом деле изобрел унитаз и современный туалет? Об этом пишет Live Science.

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Ученые считают, что еще 5000 лет назад первые туалеты появились в Месопотамии. Они представляли собой закопанные в землю керамические горшки из которых выходила керамическая трубка, что позволяло отходам просачиваться в землю и не выходить наружу. Но кто был автором этого изобретения неизвестно.

Более сложные туалеты появились примерно 4 тысячи лет назад на Крите и их создали представители минойской цивилизации. Здесь впервые использовалась вода для выноса отходов и эту технологию позже использовали древние римляне.

Туалеты в Древнем Риме, которые появились через более, чем 1000 лет, напоминали своих более древних предшественников. Эти туалеты состояли из ряда скамеек, в которых были проделаны отверстия, а внизу располагались водосточные трубы. Ученые считают, что именно древние римляне придумали централизованную канализационную систему.

"Это означало, что вместо того, чтобы каждый человек вымывал свои отходы с помощью расположенного поблизости керамического горшка, наполненного водой, отходы направлялись в централизованную канализацию медленно текущей водой, а затем попадали в реку или ручей", — говорит Кристоф Люти из Швейцарского федерального института водных наук и технологий.

[ + – ] Туалеты в Древнем Риме, которые появились через более, чем 1000 лет, напоминали своих более древних предшественников. Эти туалеты состояли из ряда скамеек, в которых были проделаны отверстия, а внизу располагались водосточные трубы. Ученые считают, что именно древние римляне придумали централизованную канализационную систему Фото: Live Science

По словам Люти, первый унитаз и соответственно первый похожий на современный туалет, изобрел еще в 1596 году Джон Харингтон, который был придворным королевы Англии Елизаветы I.

"До этого унитазов не было, все люди пользовались ямами. В этой модели унитаза даже был сливной бачок и для смыва требовалось 28 литров воды. Но известного сейчас S-образного изгиба в том унитазе не было, а значит все запахи могли проникать обратно в комнату. Этот унитаз не завоевал особой популярности", — говорит Люти.

В 1775 году шотландский изобретатель Александр Камминг впервые запатентовал сливной унитаз. Его конструкция включала S-образный изгиб и более сложную систему слива, которая похожа на те, которые используются в современных унитазах.

Что же касается ставшего знаменитым сантехника Томас Крэппера, то он в период между 1881 и 1896 годами получил девять патентов на сантехнику, но Крэппер не представил революционно нового унитаза. Он просто сделал некоторые усовершенствования в конструкции.

Историю о том, что именно Крэппер придумал современный унитаз, придерживаются те, кто считает, что слово crap (на английском сленге – неблагозвучное название фекалий) происходит от его фамилии. Но уже давно доказано, что это слово имеет более древнее происхождение.

Некоторые ученые считают, что легенду о создателе первых унитазов популяризировали американские солдаты, которые размещались в Англии во время Первой мировой войны. Они ходили в туалет и видели там унитаз с названием фирмы-производителя "CRAPPER", а потому на сленге иногда сам туалет называли словом crap.

Фокус уже писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе и создали из специальное видео. Исследователи сделали все, чтобы отвадить людей от посещения общественных туалетов.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли предмет, который использовали в Древнем Риме, когда рядом не было туалета. Исследователи смогли определить, что керамические горшки, которые должны были использоваться для хранения продуктов, древние римляне использовали как переносные туалеты.