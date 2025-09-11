Дивись або плати: у Китаї шоковані несподіваним ноу-хау щодо видачі туалетного паперу (відео)

У Китаї місцеві чиновники продовжують боротися проти активного "марнотратства" туалетного паперу мешканцями великих міст. Для цього була створена система дозування, яка працює лише за кількох умов, які потрібно виконати всім охочим відвідати вбиральні.

Всі відвідувачі громадських вбиралень мають відсканувати QR-код, автентифікуватися та подивитися рекламу або відразу оплатити 0,5 юаня (близько 3 грн), аби отримати невеликий шматок паперу, повідомляє China Insider.

Ролик у мережі став популярним — на різних платформах набрав понад 150 тис. переглядів. На відео помітно, що китаянка заходить до публічної вбиральні, де намагається отримати певну кількість туалетного паперу.

Для цього дівчині потрібно спершу відсканувати QR-код і подивитися рекламу. Лише після цього автомат видає маленький клаптик.

"Не хочете дивитися? Можна заплатити 0,5 юаня (приблизно 2,88 грн) і отримати трохи більше паперу", — пишуть журналісти.

ЗМІ вказують, що ця система створена, щоб зменшити марнотратство, адже раніше деякі відвідувачі брали забагато безкоштовного паперу. Тепер усе за принципом — "подивися рекламу або заплати монетку".

"А ви що б обрали: потерпіти хвилинну рекламу за безкоштовний папір чи кинути пів юаня?" — цікавляться журналісти.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, низка користувачів відзначили дивну логіку рішення. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Тепер точно носитиму папір з собою, якщо буду в Китаї";

"Ніби й логічно, але терпіти цю рекламу, коли дуже хочеться…";

"Цей дивний Схід…";

"Уявіть: хочу в туалет, а тут немає мережі. І що, в штани ходити?";

"Це відео показує, що економіка Китаю перебуває в повній д*пі, раз чиновники йдуть на такі кроки".

