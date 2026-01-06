Українець показав, які продукти можна знайти у сміттєвому баку в Данії (відео)

Емігрант з України, який називає себе Богдан Дивний, поділився незвичайною знахідкою зі сміттєвого бака біля супермаркету в Данії. Як з'ясувалося, в них можна знайти цілий асортимент товарів.

Блогер назвав день вдалим, додавши, що знайдений ним чай має бути смачним. У короткому відео, опублікованому в TikTok, чоловік показав, які продукти йому вдалося виявити в сміттєвих контейнерах біля продуктових магазинів.

За словами блогера, це був його "перший великий улов", але до цього він уже розповідав про свої знахідки. Відкривши одну з викинутих кимось коробок, він виявив одразу вісім упаковок чаю, до того ж у хорошому стані і без видимих ознак прострочення. Богдан зізнався, що не розуміє, чому продукти опинилися в смітті, і вирішив перевірити їх уже вдома.

Однак чай виявився не єдиною знахідкою. У контейнері також лежала упакована курка із зазначеним терміном придатності до 2026 року. Емігрант зазначив, що, можливо, продукт був злегка розморожений через збій у холодильному обладнанні магазину, через що його і відправили у відходи.

Крім того, чоловік показав й інші товари, викинуті через пошкоджену зовнішню упаковку. За його словами, картон був трохи порваний, але самі продукти всередині залишалися цілими та придатними до вживання.

"Виглядає не товарно — і відразу на викид", — зазначив він.

Наприкінці ролика блогер назвав день вдалим і пообіцяв перевірити знайдений чай, додавши, що він має бути смачним. Попереднє відео Богдана стало вірусним і набрало понад 2,6 млн переглядів. Фокус також звернувся до чоловіка за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли він поділиться деталями.

Реакція соцмереж

Відео швидко привернуло увагу користувачів і викликало обговорення теми харчових відходів і стандартів утилізації продуктів у європейських країнах. Люди ділилися своєю думкою в коментарях:

"Просто буває виносять працівники маркету, щоб забрати після зміни. А тут Ви!";

"Знаєш рибні місця";

"Мені терміново потрібно туди";

"У Німеччині немає нічого подібного";

"Я починаю розуміти, що це співробітник якийсь спеціально списує, щоб потім прийти та забрати, а ви його випереджаєте".

