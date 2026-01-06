Украинец показал, какие продукты можно найти в мусорном баке в Дании (видео)

Эмигрант с Украины, называющий себя Богдан Странный, поделился необычной находкой из мусорного бака возле супермаркета в Дании. Как выяснилось, в них можно найти целый ассортимент товаров.

Блогер назвал день удачным , добавив, что найденный им чай должен быть вкусным. В коротком видео, опубликованном в TikTok, мужчина показал, какие продукты ему удалось обнаружить в мусорных контейнерах возле продуктовых магазинов.

По словам блогера, это был его "первый крупный улов", но до этого он уже рассказывал о своих находках. Открыв одну из выброшенных кем-то коробок, он обнаружил сразу восемь упаковок чая, причем в хорошем состоянии и без видимых признаков просрочки. Богдан признался, что не понимает, почему продукты оказались в мусоре, и решил проверить их уже дома.

Однако чай оказался не единственной находкой. В контейнере также лежала упакованная курица с указанным сроком годности до 2026 года. Эмигрант отметил, что, возможно, продукт был слегка разморожен из-за сбоя в холодильном оборудовании магазина, из-за чего его и отправили в отходы.

Відео дня

Кроме того, мужчина показал и другие товары, выброшенные из-за поврежденной внешней упаковки. По его словам, картон был немного порван, но сами продукты внутри оставались целыми и пригодными к употреблению.

"Выглядит не товарно — и сразу на выброс", — отметил он.

В конце ролика блогер назвал день удачным и пообещал проверить найденный чай, добавив, что он должен быть вкусным. Предыдущее видео Богдана стало вирусным и набрало более 2,6 млн просмотров. Фокус также обратился к мужчине за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделится деталями.

Реакция соцсетей

Видео быстро привлекло внимание пользователей и вызвало обсуждение темы пищевых отходов и стандартов утилизации продуктов в европейских странах. Люди делились своим мнением в комментариях:

"Просто бывает выносят работники маркета, чтобы забрать после смены. А тут Вы!";

"Знаешь рыбные места";

"Мне срочно нужно туда";

"В Германии нет ничего подобного";

"Я начинаю понимать что это сотрудник какой-то специально списывает чтобы потом придти и забрать, а вы его опережаете".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федорович, которая вместе с сыном живет в Испании, завела свой блог в социальных сетях, где делится опытом переезда. Женщина оценивает условия проживания, стоимость продуктов, аренды жилья, а также общую атмосферу в стране.

Украинская беженка Валерия, которая сейчас проживает в Швейцарии, рассказала о том, что ее больше всего заинтересовало в этой стране. Своим опытом девушка поделилась в блоге.

Участница известного в Украине шоу "Супермама" показала, в каких реалиях живут украинские беженцы. Женщина не скрывала своих эмоций на камеру и откровенно рассказала о пережитом.