Карликовий олень накинувся на величезного носорога: відео стало вірусним у соцмережах

У зоопарку польського Вроцлава мініатюрний олень атакував носорога, який у кілька разів його важчий і більший. Ця сцена поєдинку тварин стала вірусною в соціальних мережах.

Самець китайського мініатюрного оленя мунтжак здійснив зухвалий напад на африканського носорога на ім'я Марушка. Про це у своїх соцмережах повідомив зоопарк Вроцлава.

На відео показано, як невелика тварина, бажаючи справити враження на самок, нападає на свого гігантського суперника. При цьому сам носоріг долучився до гри, і навіть трохи побігав у загоні разом з оленем.

"Хтось тут, ймовірно, забув подивитися в дзеркало сьогодні вранці. Повага до Марушки за її ангельське терпіння!", — прокоментували співробітники зоопарку "епічну битву".

Також у зоопарку пояснили, звідки у самця китайського мунтжака береться така сміливість. Як виявилося, олень, який важить лише 13 кг, був переповнений тестостероном, тож не вигадав нічого кращого, як показати "хто тут головний" своєму опонентові, що важить 1,7 тонни.

Відео дня

"Хто б міг подумати, що в цьому крихітному тілі може ховатися такий воїн?", — дивуються в зоопарку.

