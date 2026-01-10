Карликовый олень накинулся на огромного носорога: видео стало вирусным в соцсетях

В зоопарке польского Вроцлава миниатюрный олень атаковал носорога, который в несколько раз его тяжелее и больше. Эта сцена поединка животных стала вирусной в социальных сетях.

Самец китайского миниатюрного оленя мунтжак совершил дерзкое нападение на африканского носорога по имени Марушка. Об этом в своих соцсетях сообщил зоопарк Вроцлава.

На видео показано, как небольшое животное, желая произвести впечатление на самок, нападает на своего гигантского соперника. При этом сам носорог включился в игру, и даже немного побегал в загоне вместе с оленем.

"Кто-то здесь, вероятно, забыл посмотреть в зеркало сегодня утром. Уважение к Марушке за ее ангельское терпение!", — прокомментировали сотрудники зоопарка "эпическое сражение".

Также в зоопарке пояснили, откуда у самца китайского мунтжака берется такая смелость. Как оказалось, олень, который весит всего 13 кг, был переполнен тестостероном, поэтому не придумал ничего лучше, как показать "кто здесь главный" своему оппоненту, весящему 1,7 тонны.

Відео дня

"Кто бы мог подумать, что в этом крошечном теле может скрываться такой воин?", — удивляюся в зоопарке.

