Работники зоопарка использовали куклу, чтобы выкормить детеныша грифа (фото)

Родители птенца от него отказались, поэтому их роль на себя взяли работники зоопарка.

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В Праге работники зоопарка стали артистами театра кукол. Они используют перчаточную куклу для того, чтобы спасти детеныша грифа. Об этом пишет Associated Press.

Птенец вылупился 3 недели назад, но родители от него отказались. Чтобы спасти ему жизнь и не приручить, работники зоопарка начали использовать куклу на руку в форме птицы.

С ее помощью малого грифа вскармливают.

Работники зоопарка говорят, что кукла нужна, чтобы убедиться, что птица сможет размножаться, чего не произойдет, если она привыкнет к взаимодействию с человеком.

Она не обязательно должна быть идеальной копией взрослой птицы, поскольку птенец реагирует на определенные сигналы, такие как бледно-оранжевая окраска его голой головы и шеи без перьев.

Малые желтоголовые грифы живут в дикой природе в Латинской Америке и Мексике. Пражский зоопарк — один из трех зоопарков в Европе, где их разводят.

Напомним, что в Новой Зеландии поймали серийного кота-клептомана. Он крадет одежду у соседей и несет домой.