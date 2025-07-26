Крадет белье с веревок соседей и несет домой: в Новой Зеландии поймали серийного кота-клептомана

Владельцы кота стали невольными соучастниками преступления, поскольку краденое кот приносит к ним в дом.

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В Новой Зеландии в Окленде владельцы местного кота оказались в неловком положении. Их домашнего питомца поймали на систематических кражах. Об этом сообщает Associated Press.

Многие владельцы котов боятся, что их любимцы принесут домой мышей или птиц. Впрочем, владельцам кота-преступника в Окленде постоянно приходится иметь дело с одеждой, которую их кот приносит домой.

Кошачьи преступления постоянно фиксируют камеры наблюдения в районе его проживания. В некоторых случаях все происходит на глазах у владельцев одежды, но из-за ловкости вора они не успевают удержать свое имущество и лишь созерцают "преступление".

Из-за клептомании, кота Лео местные уже окрестили Леонардо да Пинчи.

В подборке его краж: шелковые боксерские шорты, мужские носки, новенький кашемировый свитер стоимостью 300 новозеландских долларов (181 доллар).

Также кот-вор приносил домой мужское и женское белье.

Владелица Лео постоянно пишет в местные группы в соцсетях и ищет владельцев краденых вещей.

Напомним, что девушка разорвала долговременные отношения со своим бойфрендом. Их общий рыжий кот Джинджер, который остался после разрыва жить с девушкой, разбил ей сердце, когда болезненно отреагировал на отсутствие мужа.