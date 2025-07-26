Цупить білизну із шворок сусідів і несе додому: в Новій Зеландії спіймали серійного кота-клептомана

Власники кота стали мимовільними співучасниками злочину, оскільки крадене кіт приносить до них в будинок.

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У Новій Зеландії в Окленді власники місцевого кота опинилися в незручному становищі. Їхнього домашнього вихованця спіймали на систематичних крадіжках. Про це повідомляє Associated Press.

Багато власників котів бояться, що їхні улюбленці принесуть додому мишей або птахів. Втім, власникам кота-злочинця в Окленді постійно доводиться мати справу з одягом, який їхній кіт приносить додому.

Котячі злочини постійно фіксують камери спостереження в районі його мешкання. В деяких випадках все відбувається на очах у власників одягу, але через спритність злодія вони не встигають втримати своє майно і лише споглядають за "злочином".

Через клептоманію, кота Лео місцеві вже охрестили Леонардо да Пінчі.

В добірці його крадіжок шовкові боксерські шорти, чоловічі шкарпетки, новенький кашеміровий светр вартістю 300 новозеландських доларів (181 долар).

Також кіт-крадій приносив додому чоловічу і жіночу білизну.

Власниця Лео постійно пише в місцеві групи в соцмережах і шукає власників крадених речей.

Нагадаємо, що дівчина розірвала довготривалі відносини зі своїм бойфрендом. Їхній спільний рудий кіт Джинджер, який залишився після розриву жити з дівчиною, розбив їй серце, коли болісно відреагував на відсутність чоловіка.