Цупить білизну із шворок сусідів і несе додому: в Новій Зеландії спіймали серійного кота-клептомана
Власники кота стали мимовільними співучасниками злочину, оскільки крадене кіт приносить до них в будинок.
У Новій Зеландії в Окленді власники місцевого кота опинилися в незручному становищі. Їхнього домашнього вихованця спіймали на систематичних крадіжках. Про це повідомляє Associated Press.
Багато власників котів бояться, що їхні улюбленці принесуть додому мишей або птахів. Втім, власникам кота-злочинця в Окленді постійно доводиться мати справу з одягом, який їхній кіт приносить додому.
Котячі злочини постійно фіксують камери спостереження в районі його мешкання. В деяких випадках все відбувається на очах у власників одягу, але через спритність злодія вони не встигають втримати своє майно і лише споглядають за "злочином".
Через клептоманію, кота Лео місцеві вже охрестили Леонардо да Пінчі.
В добірці його крадіжок шовкові боксерські шорти, чоловічі шкарпетки, новенький кашеміровий светр вартістю 300 новозеландських доларів (181 долар).
Також кіт-крадій приносив додому чоловічу і жіночу білизну.
Власниця Лео постійно пише в місцеві групи в соцмережах і шукає власників крадених речей.
Нагадаємо, що дівчина розірвала довготривалі відносини зі своїм бойфрендом. Їхній спільний рудий кіт Джинджер, який залишився після розриву жити з дівчиною, розбив їй серце, коли болісно відреагував на відсутність чоловіка.