Працівники зоопарку використали ляльку, щоб вигодувати дитинча грифа (фото)

Батьки пташеняти від нього відмовилися, тож їхню роль на себе перебрали працівники зоопарку.

Related video

У Празі працівники зоопарку стали артистами театру ляльок. Вони використовують рукавичну ляльку для того, щоб врятувати дитинча грифу. Про це пише Associated Press.

Пташеня вилупилося 3 тижні тому, але батьки від нього відмовилися. Щоб врятувати йому життя і не приручити, працівники зоопарку почали використовувати ляльку на руку у формі птаха.

За її допомогою малого грифа вигодовують.

Працівники зоопарку говорять, що лялька потрібна, щоб переконатися, що птах зможе розмножуватися, чого не станеться, якщо він звикне до взаємодії з людиною.

Вона не обов'язково має бути ідеальною копією дорослого птаха, оскільки пташеня реагує на певні сигнали, такі як блідо-помаранчеве забарвлення його голої голови та шиї без пір'я.

Малі жовтоголові грифи живуть у дикій природі в Латинській Америці та Мексиці. Празький зоопарк — один із трьох зоопарків у Європі, де їх розводять.

Нагадаємо, що у Новій Зеландії спіймали серійного кота-клептомана. Він цупить одяг у сусідів і несе додому.