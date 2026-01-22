28 днів на збори: затишне британське село перетворилося на полігон і застигло в часі (відео)

"Місто-привид" у британському графстві Дорсет було покинуте 1943 року через Другу світову війну. Жителям обіцяли, що вони скоро повернуться у свої будинки, але цього так і не сталося.

Жителям Тайнхема дали лише 28 днів на те, щоб зібрати всі свої речі та евакуюватися. Через поспіх, з яким жителі покинули село, тут досі збереглися зворушливі нагадування про сім'ї, які колись називали це місце своїм домом, пише Mirror.

До входу в церкву була прикріплена записка з проханням: "Будь ласка, дбайливо ставитеся до церкви і будинків. Ми залишили свої будинки, де багато хто з нас жив поколіннями, щоб допомогти виграти війну за свободу людей. Ми повернемося одного разу і подякуємо вам за добре ставлення до села".

Територію навколо Тайнхема вже використовували як полігон, але уряд вирішив, що село і його поля необхідні для підготовки військ перед висадкою в Нормандії.

Тайнхем у 1940-х Фото: tripadvisor

Хоча британська армія під час війни вважала цей район вкрай важливим для національної оборони, жителі вважали, що зможуть повернутися додому після закінчення війни. Однак після того, як Друга світова завершилася, Тайнхем було остаточно передано військовим для проведення навчань із бойовою стрільбою, і він досі є частиною Школи артилерійської підготовки бойових бронемашин.

Однак відвідати село, яке тепер являє собою своєрідний знімок минулої епохи, все ж можливо. Через понад 80 років воно служить туристичною визначною пам'яткою, що "змушує замислитися і є цікавою", і періодично відкривається протягом року, пропонуючи туристам захопливий погляд на життя британців у 1940-х.

Деякі з початкових будівель, такі як низка терасових будинків, відреставровані церква і шкільні будівлі, збереглися до наших днів і містять експозиції, присвячені селу та його колишнім жителям. На фермі Тайнхем відреставровано деякі господарські будівлі, а також є зона для пікніка. Для тих, хто хоче насолодитися розташованим неподалік приголомшливим Юрським узбережжям, бухта Ворбарроу розташована приблизно за 20 хвилин ходьби від села. Цей об'єкт Всесвітньої спадщини розташований далеко від второваних туристичних маршрутів, тому тут не буває багатолюдно. Саме село відоме багато століть, як притулок контрабандистів і рибалок. Тут були знайдені поховання залізного віку і сліди перебування римлян. Мабуть, колись це було володінням Роберта, графа Мортена, зведеного брата Вільгельма I Англійського, відомого, як Вільгельм Завойовник.

Село Тайнхем усе ще належить військовим Фото: tripadvisor Церква закрита 80 років Фото: tripadvisor

Один із відвідувачів поділився своїми враженнями на Tripadvisor: "Коли ви відвідуєте Тайнхем, здається, ніби ви переноситеся в 1940-ті роки, оскільки він практично не змінився з моменту його реквізиції Міністерством оборони в 1943 році в рамках підготовки до висадки в Нормандії".

"Досить цікаво читати історію будівель села і людей, які були змушені покинути свої будинки через дії Міністерства оборони. Церква — це родзинка міста завдяки тому, наскільки добре вона збереглася, і я б рекомендував відвідати її всім, хто тут опиниться", — написав турист.

У 2024 році останній житель Тайнхема, Пітер Веллман, який залишився в живих, здійснив свій останній візит до села, де він народився і виріс. В інтерв'ю газеті Dorset Echo він розповів про своє дитинство: "У нас не було електрики, центрального газу і водопроводу — нам доводилося качати воду біля колонки біля церкви".

"Я пам'ятаю, як ходив на пляж порибалити, і нам часто траплялася скумбрія. Ми були щасливі, поки нас не виселили", — розповідав Веллман, який помер 2025 року у 100 років.

