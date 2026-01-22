28 дней на сборы: уютная британская деревня превратилась в полигон и застыла во времени (видео)

"Город-призрак" в британском графстве Дорсет был покинут в 1943 году из-за Второй мировой войны. Жителям обещали, что они скоро вернуться в свои дома, но этого так и не произошло.

Жителям Тайнхэма дали всего 28 дней на то, чтобы собрать все свои вещи и эвакуироваться. Из-за спешки, с которой жители покинули деревню, здесь до сих пор сохранились трогательные напоминания о семьях, которые когда-то называли это место своим домом, пишет Mirror.

К входу в церковь была прикреплена записка с просьбой: "Пожалуйста, бережно относитесь к церкви и домам. Мы оставили свои дома, где многие из нас жили поколениями, чтобы помочь выиграть войну за свободу людей. Мы вернемся однажды и поблагодарим вас за доброе отношение к деревне".

Территория вокруг Тайнхэма уже использовалась в качестве полигона, но правительство решило, что деревня и ее поля необходимы для подготовки войск перед высадкой в ​​Нормандии.

Тайнхэм в 1940-х Фото: tripadvisor

Хотя британская армия во время войны считала этот район крайне важным для национальной обороны, жители полагали, что смогут вернуться домой после окончания войны. Однако после того, как Вторая мировая завершилась, Тайнхэм был окончательно передан военным для проведения учений с боевой стрельбой и до сих пор является частью Школы артиллерийской подготовки боевых бронемашин.

Однако посетить деревню, которая теперь представляет собой своего рода снимок ушедшей эпохи, все же возможно. Спустя более 80 лет она служит "заставляющей задуматься и интересной" туристической достопримечательностью и периодически открывается в течение года, предлагая туристам увлекательный взгляд на жизнь британцев во 1940-х.

Некоторые из первоначальных построек, такие как ряд террасных домов, отреставрированные церковь и школьные здания, сохранились до наших дней и содержат экспозиции, посвященные деревне и ее бывшим жителям. На ферме Тайнхэм отреставрированы некоторые хозяйственные постройки, а также есть зона для пикника. Для тех, кто хочет насладиться расположенным неподалеку потрясающим Юрским побережьем, бухта Уорбарроу находится примерно в 20 минутах ходьбы от деревни. Этот объект Всемирного наследия расположен вдали от проторенных туристических маршрутов, поэтому здесь не бывает многолюдно. Сама деревня известна много столетий, как приют контрабандистов и рыбаков. Здесь были найдены захоронения железного века и следы пребывания римлян. По-видимому, когда-то это было владением Роберта, графа Мортена , сводного брата Вильгельма I Английского, известного, как Вильгельм Завоеватель.

Деревня Тайнхэм все еще принадлежит военным Фото: tripadvisor Церковь закрыта 80 лет Фото: tripadvisor

Один из посетителей поделился своими впечатлениями на Tripadvisor: "Когда вы посещаете Тайнхэм, кажется, будто вы переноситесь в 1940-е годы, поскольку он практически не изменился с момента его реквизиции Министерством обороны в 1943 году в рамках подготовки к высадке в Нормандии".

"Довольно интересно читать историю зданий деревни и людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий Министерства обороны. Церковь — это изюминка города благодаря тому, насколько хорошо она сохранилась, и я бы рекомендовал посетить ее всем, кто тут окажется", - написал турист.

В 2024 году последний оставшийся в живых житель Тайнхема, Питер Уэллман, совершил свой последний визит в деревню, где он родился и вырос. В интервью газете Dorset Echo он рассказал о своем детстве: "У нас не было электричества, центрального газа и водопровода — нам приходилось качать воду у колонки возле церкви".

"Я помню, как ходил на пляж порыбачить, и нам часто попадалась скумбрия. Мы были счастливы, пока нас не выселили", - рассказывал Уэллман, который скончался в 2025 году в 100 лет.

