Под слоем ядовитой воды: блогеры рассказали о жуткой судьбе села-призрака (фото, видео)

Немецкие блогеры Тиль и Марко случайно наткнулись на новую заброшенную деревню в лесах Румынии. Позже исследователи узнали, что к исчезновению локации причастна техногенная авария, которая превратила расцветшее место в город-призрак под слоем токсичной воды.

Ранее в селе Геамана жили сотни семей, но сейчас среди токсичного озера виднеется только башня старой церкви и руины домов. Об этом говорится в ролике исследователей на канале Broken Window Theory.

Авторы канала также рассказывают, что встретил одного из немногих жителей, которые отказались покинуть родные места несмотря на катастрофу. Некоторые местные до сих пор живут поблизости на более высоких холмах, утверждая, что хотя ситуация трагедия, им приходится терпеть, потому что рядом остались рабочие места на шахте.

Само село Геамана расположено в горах Апусени, но попало под затопление воды с токсичными отходами от крупного месторождения меди Roșia Poieni. С 1978 года полигон отходов начал занимать долину, заполняя ее ядовитыми шламами, которые постепенно поглотили дома, дороги, сады и даже кладбище.

Журналисты пишут, что сначала почти 400 семей были выселены, при этом обещания компенсации или переселения были в основном не сдержаны. Многие люди были вынуждены переселяться далеко от родной общины.

Так Геамана выглядела до своего затопления в 1970-хх годах Фото: Reddit

Известно, что вода в близлежащих до сих пор является чрезвычайно токсичной. Она до сих пор насыщена цианидами и другими вредными химическими веществами, что делает местность непригодной для жизни.

Сейчас только верхушка церковной башни и отдельные руины зданий пробиваются над поверхностью токсичного озера, а сама вода имеет необычные яркие цвета из-за загрязнения. Сами местные до сих пор лелеют надежду, что смогут вернуться в свои места, хотя количество переселенцев с каждым годом уменьшается.

"В течение почти 50 лет эта катастрофа до сих пор замалчивается. Сейчас лишь малая часть людей может действительно рассказать, что произошло тогда, но токсичное озеро поднимается ежегодно на один метр дальше. На сегодня известно, что верхушка церкви, последнего напоминания об этой локации, почти полностью находится под водой", — констатируют немецкие блогеры.

