В лесах Трансильвании: блогеры показали, как выглядит самое изолированное село в мире (фото, видео)

Немецкие блогеры Тиль и Марко случайно наткнулись на заброшенное село в лесах Трансильвании, расположенного в Румынии. В сети пользователи говорили о жутких и неприятных ощущениях от увиденных локаций.

Сами исследователи заброшенных локаций говорят, что многие здания в этом городе выглядели чрезвычайно аварийными и опасными для исследования, говорится в ролике исследователей на канале Broken Window Theory.

По дороге к этому месту, в леса Трансильвании они исследовали заброшенное село, а также заброшенную церковь, кладбище и ряд старых домов. Сами Тиль и Марко увидели кучу мусора, оставленные личные вещи — подушки, одеяла, кровати и мебель.

Больше всего, по словам одного из исследователей, их поразило, как природа "безжалостно уничтожила следы жизни людей". Гид, который сопровождал ребят, рассказал немецким исследователям, что здесь есть здания которым не менее 200 лет.

Заброшенное кладбище в одном из сел Трансильвании

Одним из ключевых мест путешествия Тиль и Марко назвали местные кладбища и церкви в заброшенных деревнях-призраках. Мужчины говорят, что точно неизвестно, что именно побудило местных покинуть эти места.

Сейчас исследователи не раскрывают точной локации находок. Они говорят, что хотят сохранить это место от лишних глаз и вероятного мародерства.

