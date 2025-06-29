Манят и пугают: семь самых известных заброшенных сел на карте Украины (фото)

Ряд населенных пунктов продолжает исчезать с карты Украины, некоторые — из-за российско-украинской войны, а некоторые были оставлены жителями еще задолго до этих событий. СМИ называют семерку локаций на украинской территории, которые, несмотря на запустение, до сих пор привлекают и пугают посетителей и искателей приключений.

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История небольших населенных пунктов на территории Украины имеет довольно неожиданную историю своего исчезновения. Больше всего заброшенных сел и поселков можно найти на востоке и севере Украины, однако такие места существуют и в центре, и на западе страны. Эти локации привлекают сталкеров, любителей мистики и заброшенных ландшафтов, а также любознательных туристов, пишет УНИАН.

с. Полесское, Киевская область

Бывший районный центр, который оказался в зоне сильного радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС. Уровень радиации превысил норму в 100 раз в воздухе и в 150 — в почве. Несмотря на попытки дезактивации, поселок был окончательно отселен в 1999 году. Сейчас здесь живут лишь несколько самоселов, а сам населенный пункт считается младшим "братом" Припяти — в домах до сих пор хранятся вещи, будто люди ушли совсем недавно.

Панорама села Полесское (фото: Полесское/Facebook)

с. Бучак, Черкасская область

Село в Каневском районе, частично затоплено во время строительства Каневской ГЭС в 60-х годах. Сегодня здесь живет около 15 человек. Место стало привлекательным для кинематографистов — здесь снимали сцены для фильмов "Тарас Бульба" и "Вечер на Ивана Купала". Во время снижения уровня воды можно увидеть остатки улиц и домов.

Панорама села Бучак (фото: alexaristov.info)

с. Орбита, Черкасская область

Поселок-призрак, который начали строить для работников Чигиринской ГЭС-АЭС, проект которой был остановлен после Чернобыльской катастрофы. Здесь остались несколько многоэтажек, реакторная зона, котельная и труба-символ. В двух домах до сих пор живет около 150 человек — в основном пенсионеры. Это место — пример недостроенной советской мечты.

Одна из локаций в Орбите (фото: Википедия)

с. Бирки, Харьковская область

Село Атомные Бирки строилось для работников будущей теплоэлектроцентрали. После ЧАЭС проект закрыли, остались два девятиэтажных дома и фундамент школы. Место окутано легендами: в 1873 году здесь якобы упал метеорит, из-за чего образовалось озеро с необычной водой, которое считается аномальной зоной. С ним связаны жуткие истории о несчастьях и странных видениях.

Одна из локаций в Бирках (фото: из открытых источников)

с. Еленовка, Одесская область

Село прекратило существование в 1999 году — людей переселили из-за строительства газопровода. На его месте остались руины, старое кладбище и перенесенный колодец с аистом. Историческая память места сохраняется благодаря памятнику погибшим во Второй мировой войне.

с. Буркут, Ивано-Франковская область

Некогда известный бальнеологический курорт в Карпатах, популярный среди знати Австро-Венгрии. Здесь бывали Леся Украинка, Иван Франко, Ольга Кобылянская. Упадок села начался в ХХ веке, а сейчас осталось несколько домов. Несмотря на это, в Буркуте еще можно остановиться на ночлег. Место привлекает тишиной, историей и атмосферой дикой природы.

Панорама локации в селе Буркут (фото: соцсети)

с. Малая Бугайка, Сумская область

Хутор, исчезнувший в 1950-х годах, ныне известен как "Бугайский треугольник". Это место славится мистическими историями — здесь якобы нарушается ход времени, возникают галлюцинации и слышны странные звуки. Ученые объясняют это магнитными аномалиями, но четкого ответа относительно природы явлений до сих пор нет. Местные советуют обходить этот треугольник стороной.

Один из мистических кругов вблизи Малой Бугайки (фото: debaty.sumy.ua)

Ранее сообщалось, как заброшенное село стало туристическим чудом. Заброшенная деревня Хоутуван, некогда населенная 2 000 жителями, со временем превратилась в поросшие зеленью руины.

Впоследствии стало известно, что под Киевом нашли заброшенный город, который притягивает туристов. В нескольких десятках километров от Киева есть заброшенная киностудия, бутафорский городок, где снимали ряд известных сериалов и фильмов.