Ваблять і лякають: сім найвідоміших покинутих сел на карті України (фото)

Низка населених пунктів продовжує зникати з мапи України, деякі — через російсько-українську війну, а деякі були залишені мешканцями ще задовго до цих подій. ЗМІ називають сімку локацій на українських теренах, які, попри запустіння, досі приваблюють та лякають відвідувачів і шукачів пригод.

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Історія невеликих населених пунктів на теренах України має доволі неочікувану історію свого зникнення. Найбільше покинутих сіл і селищ можна знайти на сході та півночі України, однак такі місця існують і в центрі, і на заході країни. Ці локації приваблюють сталкерів, любителів містики та занедбаних ландшафтів, а також допитливих туристів, пише УНІАН.

с. Поліське, Київська область

Колишній районний центр, який опинився в зоні сильного радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС. Рівень радіації перевищив норму у 100 разів в повітрі і у 150 — в ґрунті. Попри спроби дезактивації, селище було остаточно відселено у 1999 році. Зараз тут живуть лише кілька самоселів, а сам населений пункт вважається молодшим "братом" Прип’яті — у домівках досі зберігаються речі, ніби люди пішли зовсім недавно.

Панорама села Поліське (фото: Поліське/Facebook)

с. Бучак, Черкаська область

Село в Канівському районі, частково затоплене під час будівництва Канівської ГЕС у 60-х роках. Сьогодні тут живе близько 15 людей. Місце стало привабливим для кінематографістів — тут знімали сцени для фільмів "Тарас Бульба" та "Вечір на Івана Купала". Під час зниження рівня води можна побачити залишки вулиць і будинків.

Панорама села Бучак (фото: alexaristov.info)

с. Орбіта, Черкаська область

Селище-привид, яке почали будувати для працівників Чигиринської ГЕС-АЕС, проєкт якої було зупинено після Чорнобильської катастрофи. Тут залишились кілька багатоповерхівок, реакторна зона, котельня і труба-символ. У двох будинках досі мешкає близько 150 людей — здебільшого пенсіонери. Це місце — приклад недобудованої радянської мрії.

Одна з локацій у Орбіті (фото: Вікіпедія)

с. Бірки, Харківська область

Село Атомні Бірки будувалося для працівників майбутньої теплоелектроцентралі. Після ЧАЕС проєкт закрили, залишилися два дев’ятиповерхові будинки і фундамент школи. Місце оповите легендами: у 1873 році тут нібито впав метеорит, через що утворилось озеро з незвичною водою, яке вважається аномальною зоною. З ним пов’язані моторошні історії про нещастя та дивні видіння.

Одна з локацій у Бірках (фото: з відкритих джерел)

с. Оленівка, Одеська область

Село припинило існування у 1999 році — людей переселили через будівництво газопроводу. На його місці залишилися руїни, старий цвинтар і перенесений колодязь із лелекою. Історична пам’ять місця зберігається завдяки пам’ятнику загиблим у Другій світовій війні.

с. Буркут, Івано-Франківська область

Колись відомий бальнеологічний курорт у Карпатах, популярний серед знаті Австро-Угорщини. Тут бували Леся Українка, Іван Франко, Ольга Кобилянська. Занепад села почався у ХХ столітті, а нині залишилось кілька будинків. Попри це, у Буркуті ще можна зупинитися на ночівлю. Місце приваблює тишею, історією та атмосферою дикої природи.

Панорама локації у селі Буркут (фото: соцмережі)

с. Мала Бугайка, Сумська область

Хутір, що зник у 1950-х роках, нині відомий як "Бугайський трикутник". Це місце славиться містичними історіями — тут нібито порушується хід часу, виникають галюцинації та чути дивні звуки. Вчені пояснюють це магнітними аномаліями, але чіткої відповіді щодо природи явищ досі немає. Місцеві радять обходити цей трикутник стороною.

Одне з містичних кіл поблизу Малої Бугайки (фото: debaty.sumy.ua)

Раніше повідомлялося, як покинуте село стало туристичним дивом. Покинуте село Хоутуван, колись населене 2 000 жителями, з часом перетворилося на порослі зеленню руїни.

Згодом стало відомо, що під Києвом знайшли покинуте місто, яке притягує туристів. За кілька десятків кілометрів від Києва є закинута кіностудія, бутафорське містечко, де знімали низку відомих серіалів та фільмів.