В лісах Трансильванії: блогери показали, як виглядає найізольованіше село в світі (фото, відео)

Німецькі блогери Тіль та Марко випадково наткнулися на покинуте село в лісах Трансильванії, розташованого в Румунії. В мережі користувачі говорили про моторошні та неприємні відчуття від побачених локацій.

Самі дослідники покинутих локацій кажуть, що багато будівель в цьому місті виглядали надзвичайно аварійними та небезпечними для дослідження, йдеться в ролику дослідників на каналі Broken Window Theory.

В дорозі до цієї місцини, в ліси Трансильванії вони дослідили покинуте село, а також занедбану церкву, цвинтар і низку старих будинків. Самі Тіль та Марко побачили купу сміття, залишені особисті речі — подушки, ковдри, ліжка та меблі.

Найбільше, за словами одного з дослідників, їх вразило, як природа "безжально знищила сліди життя людей". Гід, який супроводжував хлопців, розповів німецьким дослідникам, що тут є будівлі яким щонайменше 200 років.

Відео дня

Покинутий цвинтар у одному з сіл Трансильванії

Одним з ключових місць подорожі Тіль та Марко назвали місцеві цвинтарі та церкви в покинутих селах-привидах. Чоловіки кажуть, що достеменно невідомо, що саме спонукало місцевих покинути ці місцини.

Наразі дослідники не розкривають точної локації знахідок. Вони говорять, що хочуть зберегти це місце від зайвих очей та ймовірного мародерства.

