Під шаром отруйної води: блогери розповіли про моторошну долю села-привида (фото, відео)

Німецькі блогери Тіль та Марко випадково наткнулися на нове покинуте село в лісах Румунії. Пізніше дослідники дізналися, що за зникненням локації причетна техногенна аварія, яка перетворила розквітле місце на місто-привид під шаром токсичної води.

Раніше в селі Геамана жили сотні родин, але зараз серед токсичного озера видніється лише вежа старої церкви та руїни будинків. Про це йдеться в ролику дослідників на каналі Broken Window Theory.

Автори каналу також розповідають, що зустрів одного з небагатьох жителів, які відмовилися покинути рідні місця попри катастрофу. Деякі місцеві й досі живуть поблизу на вищих пагорбах, стверджуючи, що хоча ситуація трагедія, їм доводиться терпіти, бо поруч залишилися робочі місця на шахті.

Саме село Геамана розташоване в горах Апусені, але потрапило під затоплення води з токсичними відходами від великого родовища міді Roșia Poieni. З 1978 року полігон відходів почав займати долину, заповнюючи її отруйними шламами, які поступово поглинули будинки, дороги, сади та навіть кладовище.

Журналісти пишуть, що спершу майже 400 сімей було виселено, при цьому обіцянки компенсації або переселення були переважно недотримані. Багато людей були змушені переселятися далеко від рідної громади.

Так Геамана виглядала до свого затоплення в 1970-хх роках Фото: Reddit

Наразі відомо, що вода в довколишніх досі є надзвичайно токсичною. Вона досі насичена ціанідами та іншими шкідливими хімічними речовинами, що робить місцевість непридатною для життя.

Зараз тільки верхівка церковної вежі та окремі руїни будівель пробиваються над поверхнею токсичного озера, а сама вода має незвичні яскраві кольори через забруднення. Самі місцеві досі плекають надію, що зможуть повернутися до своїх місць, хоча кількість переселенців з кожним роком меншає.

"Протягом майже 50 років ця катастрофа досі замовчується. Наразі лише дрібка людей може справді розказати, що сталося тоді, але токсичне озеро підіймається щороку на один метр далі. На сьогодні відомо, що верхівка церкви, останнього нагадування про цю локацію, майже повністю перебуває під водою", — констатують німецькі блогери.

