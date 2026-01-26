Сніговий барс атакував людину: рідкісний випадок нападу стався на півночі Китаю (відео)

Снігові барси — це унікальний зникаючий вид, але туристка в Китаї примудрилася не тільки зустрітися з цією рідкісною твариною, а й постраждати від її пазурів.

Інцидент стався в районі села Талат, що входить до складу Всесвітнього геопарку ЮНЕСКО Кекетуохай на півночі Китаю. На відеозаписі видно, як сніговий леопард спіймав жінку і ледь не перегриз їй горло. Це сталося, коли вона намагалася зробити з ним селфі, повідомляє Daily Mail.

Снігові барси неймовірно рідкісні й не нападають на людей

Влада попереджала, що в цьому районі бачили снігового барса й особливо наголошували, що це дика тварина, яка може напасти будь-якої миті. Але відчайдушну любительку селфі це не зупинило. С

Свідки розповіли, що вона підбігла до звіра, щойно побачила його в снігу, і обирала вдалий ракурс для знімка, коли барс напав.

Тварина накинулася на жінку і понівечила їй обличчя, після чого її прогнав інструктор з лиж, розмахуючи палицями перед звіром.

Відео дня

Завдяки шолому лижниця уникла серйозніших травм, але її доправили до місцевої лікарні для лікування, де її стан залишається стабільним.

Місцева влада попередила громадян про численні випадки спостереження снігових барсів у геопарку останніми днями, заявивши: "Останнім часом у долині дорогоцінних каменів, Кекетуохай, було зафіксовано активність снігових барсів".

У заповіднику попередили, що снігові барси — великі хижаки з яскраво вираженими агресивними нахилами. Тому до них не можна підходити і не можна провокувати.

Загалом у світі близько 8000 снігових барсів

За даними організації Snow Leopard Trust, у Китаї мешкає найбільша кількість диких снігових леопардів у світі.

У країні мешкає близько 60 відсотків світової популяції снігових барсів, але напади на людей вважаються рідкісними, оскільки ці тварини відомі своєю полохливістю і скритністю.

Американський біолог і захисник природи Джордж Шаллер раніше заявляв із цього приводу: "Мені невідомий жоден випадок нападу снігового барса на людей з метою їхнього вбивства".

Цей вид, який наразі класифікують як вразливий, мешкає в 12 країнах Центральної Азії, включно з Китаєм, Індією та Монголією.

Нагадаємо, раніше вчені підрахували снігових барсів, і виявилося, що в усьому світі їх близько 8000 особин. Це дуже мало, і побоювання вселяє той факт, що серед них немає генетичної різноманітності.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що шаблезубі кішки були не тільки ідеальними мисливцями.