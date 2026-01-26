Снежный барс атаковал человека: редкий случай нападения произошел на севере Китая (видео)

Снежные барсы – это уникальный исчезающий вид, но туристка в Китае умудрилась не только встретиться с этим редким животным, но и пострадать от его когтей.

Инцидент произошел в районе деревни Талат, входящей в состав Всемирного геопарка ЮНЕСКО Кекетуохай на севере Китая. На видеозаписи видно, как снежный леопард поймал женщину и едва не перегрыз ей горло. Это произошло, когда она пыталась сделать с ним селфи, сообщает Daily Mail.

Снежные барсы невероятно редки и не нападают на людей

Власти предупреждали, что в этом районе видели снежного барса и особо отмечали, что это дикое животное, которое может напасть в любой момент. Но отчаянную любительницу селфи это не остановило. С

Свидетели рассказали, что она подбежала к зверю, как только увидела его в снегу и выбирала удачный ракурс для снимка, когда барс напал.

Животное набросилось на женщину и изуродовало ей лицо, после чего его прогнал инструктор по лыжам, размахивая палками перед зверем.

Благодаря шлему лыжница избежала более серьезных травм, но была доставлена ​​в местную больницу для лечения, где ее состояние остается стабильным.

Местные власти предупредили граждан о многочисленных случаях наблюдения снежных барсов в геопарке в последние дни, заявив: "В последнее время в долине драгоценных камней, Кекетуохай, была зафиксирована активность снежных барсов".

В заповеднике предупредили, что снежные барсы — крупные хищники с ярко выраженными агрессивными наклонностями. Поэтому к ним нельзя подходить и нельзя провоцировать.

Всего в мире около 8000 снежных барсов

По данным организации Snow Leopard Trust, в Китае обитает наибольшее количество диких снежных леопардов в мире.

В стране обитает около 60 процентов мировой популяции снежных барсов, но нападения на людей считаются редкими, поскольку эти животные известны своей пугливостью и скрытностью.

Американский биолог и защитник природы Джордж Шаллер ранее заявлял по этому поводу: "Мне неизвестен ни один случай нападения снежного барса на людей с целью их убийства".

Этот вид, в настоящее время классифицируемый как уязвимый, обитает в 12 странах Центральной Азии, включая Китай, Индию и Монголию.

Напомним, ранее ученые подсчитали снежных барсов, и оказалось, что во всем мире их около 8000 особей. Это очень мало, и опасения внушает тот факт, что среди них нет генетического разнообразия.

