Еще одно животное может быть стерто с лица Земли: снежные барсы слишком схожи генетически

Снежные барсы сегодня считаются одним из наиболее уязвимых видов. Новое исследование обнаружило, что представители этого вида слишком схожи генетически во всем мире, независимо от популяции – это ставит их под еще большую угрозу.

В мире относительно мало снежных барсов, и, вероятно, ситуация такова уже долгое время, как показывает новое исследование. Ученые опасаются, что ситуация увеличивает риск вымирания животных в условиях окружающей среды, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Стэнфордского университета и показало очень низкое генетическое разнообразие среди этих неуловимых кошек. Сегодня численность снежных барсов в мире оценивается менее чем в 8000 особей. Еще одна угроза заключается в том, что животные крайне специализированы к своей среде обитания в засушливых горных районах 12 азиатских стран, в том числе:

Россия;

Афганистан;

Непал;

Тибет.

По словам первого автора исследования, биолога Школы гуманитарных и естественных наук Стэнфордского университета Кэти Солари, сегодня снежные барсы сталкиваются с огромным количеством угроз, в том числе:

сокращение численности популяции;

низкое генетическое разнообразие;

антропогенные изменения, которые их ожидают.

Генетическое разнообразие снежных барсов

Результаты нового исследования указывают на то, что снежные барсы развили низкое генетическое разнообразие, поскольку в течение длительного периода времени имели небольшую, стабильную популяцию. В то же время другие виды крупных кошек, такие как гепард и флоридская пума, пережили популяционный спад, который генетики называют "бутылочным горлышком", что привело к низкому генетическому разнообразию.

До этой работы ученых о генетике снежных барсов было известно слишком мало: полностью секвенированы были лишь четыре вида. В новом исследовании их число достигло 41, включая 35 диких снежных барсов и шесть зоопарков по всему миру.

Авторы исследования обнаружили доказательства того, что у снежных барсов не только низкое генетическое разнообразие. Команда также обнаружила, что при наследовании генов от каждого родителя у снежных барсов реже встречаются случаи, когда у них присутствуют дубликаты потенциально опасных мутаций.

Таким образом, время от времени у снежных барсов периодически происходит "очистка" популяции от вредных мутаций: если проявлялся какой-либо негативный признак, эти особи погибали до размножения, или их потомство было менее успешным. Это позволяло популяции снежных барсов оставаться относительно здоровой даже при небольшой численности. Несмотря на то, что снежные барсы были устойчивы в составе небольшой популяции, это не означает, что они справятся с будущими вызовами.

Будущее снежных барсов

Новое исследование ученых значительно расширяет генетические знания о снежных барсах, но потребуются дальнейшие исследования. В настоящее время команда работает над анализом образцов, полученных от большего количества снежных барсов, чтобы лучше понять популяцию по всему ее ареалу.

Полученные данные будут в будущем использованы в работе по сохранению снежных барсов, которые считаются одним из ключевых видов. Известно, что хищники в основном охотятся на горных копытных, таких как тибетский голубой баран и сибирский козерог, а также более мелких млекопитающих. Исчезновение снежных барсов будет свидетельствовать об упадке всей экосистемы.

