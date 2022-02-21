Спасали 6 часов: в Китае снежный барс провалился в соленое озеро (видео)

Редкий зверь, занесенный в Красную книгу, был обессилен и замерзал, но даже в таком состоянии не сразу подпустил к себе людей.

В Китае снежный барс провалился в соленое озеро и наглотался воды. Обессиленный зверь сумел выбраться на солончак, где его и заметили местные жители, которые вызвали спасателей. Видео по спасению барса опубликовало на своем Youtube-канале китайское издание South China Morning Post.

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Инцидент произошел на соленом озере Фейкуй возле городе Мангя монгольско-тибетского автономного округа Хайси китайской провинции Цинхай. Снежного барса, обессилено лежащего на соленой отмели, заметили местные жители. Перед этим он упал в воду и наглотался соленой жидкости, к тому же его шерсть пропиталась солью. Тем не менее, к себе грозный зверь не подпускал людей даже в таком состоянии.

Горожане стали беспокоиться за здоровье кошачьего, ведь температура упала до -10 градусов и редкий хищник мог просто замерзнуть. К счастью, спасателям удалось поместить барса в клетку спустя несколько часов. После этого животное вывезли на лодке с озера и автомобилем доставили к ветеринару. Всего операция по спасению редкого животного длилась около 6 часов. Сейчас здоровье зверя, которому оказали необходимую медицинскую помощь, вне опасности.

Стоит отметить, что снежный барс или ирбис — редкий вид кошачьих, занесенный в Красную книгу. Их популяция в мире насчитывает, по разным оценкам, от 4 до 7 тысяч особей.

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