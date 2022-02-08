К людям за едой вышел лесной кот, которых в Украине осталось не больше 400 (видео)

Чтобы отличить дикого кота от его домашнего сородича, следует смотреть на хвост. Он довольно крупный, с подпушком и закругленным концом.

В селе Либохора Самборского района Львовской области к усадьбе местного жителя вышел редкий дикий кот, занесенный в Красную книгу. Покинуть свой ареал обитания в лесу его вынудил голод, сообщил на странице в Facebook Національний природний парк "Бойківщина".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Кота накормили, а после приступили к операции по отправке дикого животного обратно в природу. Его заманили на деревянный поддон и накрыли сверху ящиком, чтобы он не убежал. Получившуюся конструкцию трое местных жителей отнесли в лес и выпустили кота на волю.

Пользователи в комментариях отметили, что редчайшее животное, которых в стране осталось не более 400 особей, не сильно отличается по внешнему виду от обычного домашнего кота. Специалисты национального парка ответили, что отличие можно заметить по хвосту — он довольно крупный, с подпушком и закругленным концом.

Визиты диких лесных котов к людям очень редки, так как эти хищники ведут очень уединенный и преимущественно ночной образ жизни. Как сообщили в Национальном парке, базовый рацион диких котов состоит из мелких грызунов, птицы, насекомых, змей и рыбы. Свои жилища они обустраивают в кустарниках, корневищах деревьев, старых норах других животных. С людьми стараются не контактировать, потому дикого кота нелегко встретить в лесу. Однако в холодные времена могут поселиться поближе к человеку — около сел и охотиться на домашнюю птицу.

Напомним, дикий лесной кот живет в Киевском зоопарке, куда его принесли жители Винницкой области. Животное они сняли с дерева в лесу, приняв за домашнего кота, и взяли к себе. Оказавшись в частном доме, кот стал держаться весьма агрессивно, вдребезги разнес клетку и потому был сдан в зоопарк.

Ранее Фокус рассказал, что коты облюбовали для отдыха спутниковые тарелки Starlink, потому что они теплые. Однако коты не только могут нарушить работу сети, но и рискуют быть "поджаренными" микроволновым излучением.