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До людей за їжею вийшов лісовий кіт, яких в Україні залишилося менше 400 (відео)

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Національний парк, дикий кіт, лісовий кіт вийшов до людей, Червона книга, рідкісні тварини

Щоб відрізнити дикого кота від його домашнього родича, варто дивитись на хвіст. Він досить великий, з підпушком та закругленим кінцем.

У селі Либохора Самбірського району Львівської області до садиби місцевого жителя вийшов рідкісний дикий кіт, занесений до Червоної книги. Змусити залишити свій ареал проживання у лісі його змусив голод, повідомив на сторінці у Facebook Національний природний парк "Бойківщина".

Кота нагодували, а потім приступили до операції з відправлення дикої тварини назад у природу. Його заманили на дерев'яний піддон і накрили зверху ящиком, щоб він не втік. Конструкцію, що вийшла, троє місцевих жителів віднесли в ліс і випустили кота на волю.

Користувачі в коментарях зазначили, що рідкісна тварина, яких у країні залишилося менше 400 особин, не дуже відрізняється на вигляд від звичайного домашнього кота. Фахівці національного парку відповіли, що відмінність можна помітити за хвостом — він досить великий, з підпушком та закругленим кінцем.

Візити диких лісових котів до людей дуже рідкісні, оскільки ці хижаки ведуть дуже усамітнений і переважно нічний спосіб життя. Як повідомили в Національному парку, базовий раціон диких котів складається з дрібних гризунів, птиці, комах, змій та риби. Свої оселі вони облаштовують у чагарниках, кореневищах дерев, старих норах інших тварин. З людьми намагаються не контактувати, бо дикого кота нелегко зустріти у лісі. Однак, у холодні часи можуть оселитися ближче до людини — біля сіл та полювати на свійську птицю.

Нагадаємо, дикий лісовий кіт живе в Київському зоопарку, куди його принесли мешканці Вінницької області. Тварину вони зняли з дерева в лісі, прийнявши за домашнього кота, і взяли до себе. Опинившись у приватному будинку, кіт став поводитися дуже агресивно, вщент розніс клітку і тому його здали до зоопарку.

Раніше Фокус розповів, що коти уподобали для відпочинку супутникові тарілки Starlink, тому що вони теплі. Проте коти не тільки можуть порушити роботу мережі, а й ризикують бути "підсмаженими" мікрохвильовим випромінюванням.