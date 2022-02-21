Рятували 6 годин: у Китаї сніговий барс провалився в солоне озеро (відео)

Рідкісний звір, занесений до Червоної книги, був знесилений і замерзав, але навіть у такому стані не відразу підпустив до себе людей.

У Китаї сніговий барс провалився в солоне озеро та наковтався води. Знесилений звір зумів вибратися на солончак, де його помітили місцеві жителі, які викликали рятувальників. Відео порятунку барса опублікувало на своєму Youtube-каналі китайське видання South China Morning Post.

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Інцидент стався на солоному озері Фейкуй біля міста Манга монгольсько-тибетського автономного округу Хайсі китайської провінції Цинхай. Снігового барса, який знесилено лежав на солоній мілині, помітили місцеві жителі. Перед цим він упав у воду і наковтався солоної рідини, до того ж його шерсть просочилася сіллю. Проте до себе грізний звір не підпускав людей навіть у такому стані.

Містяни стали турбуватися за здоров'я котового, адже температура впала до -10 градусів, і рідкісний хижак міг просто замерзнути. На щастя, рятувальникам вдалося помістити барса в клітку за кілька годин. Після цього тварину вивезли на човні з озера та автомобілем доставили до ветеринара. Загалом операція з порятунку рідкісної тварини тривала близько 6 години. Зараз здоров'я тварини, якій надали необхідну медичну допомогу, поза небезпекою.

Варто зазначити, що сніговий барс або ірбіс – рідкісний вид котових, занесений до Червоної книги. Їхня популяція у світі налічує, за різними оцінками, від 4 до 7 тисяч особин.

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