Відзначить 125 років: у Каліфорнії досі горить унікальна лампочка, у чому її секрет

Лампочка, вперше запалена 1901 року в пожежній частині міста Лівермор у затоці Сан-Франциско, горить досі. І навіть потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

Цього літа очікується, що вона відзначить свою знаменну річницю — 125 років. Книга рекордів Гіннесса визнала її лампочкою, яка найдовше горить у світі, перетворивши цей скромний світильник на одну з найнесподіваніших визначних пам'яток Північної Каліфорнії, пише Daily Mail.

Лампочка цього літа відзначить 125-річний ювілей

Випромінюючи всього чотири вати, ця лампочка вимикалася всього кілька разів за цей довгий термін.

Більшість перебоїв відбувалося під час передислокації пожежних частин. Останнє відключення у 2013 році було спричинене розрядженою батареєю генератора, а не несправністю самої лампочки.

Це світло приваблює відвідувачів з усього світу і навіть згадується в дитячій книжці.

Пожежники розповіли, що туристи періодично заглядають до них у частину, щоб помилуватися столітньою лампочкою, але самі вони ставляться до неї без пієтету — для них це просто частина повсякденного життя.

Ніхто точно не знає, чому "Столітній маяк" проіснував так довго, але його збереження значною мірою пояснюється способом виробництва лампочки.

Лампочку було виготовлено 1897 року компанією Shelby Electric Company зі штату Огайо за розробкою французького винахідника Адольфа Шайє.

На відміну від сучасних лампочок, призначених для короткочасного використання, ця була виготовлена з незвично товстою ниткою розжарювання.

Відставний заступник начальника пожежної охорони Том Бремелл, хранитель лампочки, розповів, що нитку розжарювання було виготовлено з обробленої целюлози, нагрітої до карбонізації, унаслідок чого утворився щільний, міцний сердечник, здатний витримувати тривале горіння.

Компанія Shelby провела випробування своїх ламп на витривалість, залишивши їх світитися нарівні з продукцією конкурентів.

Реклама лампочок Shelby від 1899 року

У той час як конкуруючі лампи виходили з ладу, лампа Shelby прослужила найдовше.

Згодом Шайє рекламував свою розробку як більш довговічну й ефективну, ніж усі інші вироби на ринку.

Лампочки добре продавалися, але виробництво припинилося 1912 року після того, як компанію поглинула General Electric.

На той час, коли лампочка потрапила до Лівермора 1901 року, вона вже довела свою довговічність. Добровільній пожежній частині її подарував власник місцевої комунальної компанії Денніс Бернал.

Потім пожежники забрали її під час переїзду в нову будівлю пожежної частини і ратуші 1906 року.

1971 року газета Livermore Herald News почала розслідування місцевих чуток про лампочку, яка горіла протягом багатьох поколінь.

Ця історія сприяла популяризації лампочки, і пізніше Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що вона є світовим рекордсменом.

