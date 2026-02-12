Отметит 125 лет: в Калифорнии до сих пор горит уникальная лампочка, в чем ее секрет

Лампочка, впервые зажженная в 1901 году в пожарной части города Ливермор в заливе Сан-Франциско, горит до сих пор. И даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Этим летом ожидается, что она отметит свою знаменательную годовщину — 125 лет. Книга рекордов Гиннесса признала её самой долго горящей лампочкой в ​​мире, превратив этот скромный светильник в одну из самых неожиданных достопримечательностей Северной Калифорнии, пишет Daily Mail.

Лампочка этим летом отметит 125-летний юбилей

Излучая всего четыре ватта, эта лампочка выключалась всего несколько раз за этот долгий срок.

Большинство перебоев происходило во время передислокации пожарных частей. Последнее отключение в 2013 году было вызвано разряженной батареей генератора, а не неисправностью самой лампочки.

Этот свет привлекает посетителей со всего мира и даже упоминается в детской книге.

Відео дня

Пожарные рассказали, что туристы периодически заглядывают к ним в часть, чтобы полюбоваться столетней лампочкой, но сами они относятся к ней без пиетета – для них это просто часть повседневной жизни.

Никто точно не знает, почему "Столетний маяк" просуществовал так долго, но его сохранение в значительной степени объясняется способом производства лампочки.

Лампочка была изготовлена ​​в 1897 году компанией Shelby Electric Company из штата Огайо по разработке французского изобретателя Адольфа Шайе.

В отличие от современных лампочек, предназначенных для кратковременного использования, эта была изготовлена ​​с необычно толстой нитью накаливания.

Отставной заместитель начальника пожарной охраны Том Брэмелл, хранитель лампочки, рассказал, что нить накаливания была изготовлена ​​из обработанной целлюлозы, нагретой до карбонизации, в результате чего образовался плотный, прочный сердечник, способный выдерживать длительное горение.

Компания Shelby провела испытания своих ламп на выносливость, оставив их светиться наравне с продукцией конкурентов.

Реклама лампочек Shelby от 1899 года

В то время как конкурирующие лампы выходили из строя, лампа Shelby прослужила дольше всех.

Впоследствии Шайе рекламировал свою разработку как более долговечную и эффективную, чем все остальные изделия на рынке.

Лампочки хорошо продавались, но производство прекратилось в 1912 году после того, как компания была поглощена General Electric.

К тому времени, когда лампочка попала в Ливермор в 1901 году, она уже доказала свою долговечность. Добровольной пожарной части ее подарил владелец местной коммунальной компании Деннис Бернал.

Потом пожарные забрали ее при переезде в новое здание пожарной части и ратуши в 1906 году.

В 1971 году газета Livermore Herald News начала расследование местных слухов о лампочке, которая горела на протяжении многих поколений.

Эта история способствовала популяризации лампочки, и позже Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что она является мировым рекордсменом.

Напомним, ранее Фокус писал о самых странных рекордах Книги рекордов Гиннесса за 2025 год.

Ранее мы рассказывали о гигантском мурале из конструктора Lego. В Швейцарии установили новый мировой рекорд по сборке объекта из конструктора Lego, сложив масштабную фреску длиной 24 метра и высотой в 2 метра.