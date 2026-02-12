Отметит 125 лет: в Калифорнии до сих пор горит уникальная лампочка, в чем ее секрет
Лампочка, впервые зажженная в 1901 году в пожарной части города Ливермор в заливе Сан-Франциско, горит до сих пор. И даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Этим летом ожидается, что она отметит свою знаменательную годовщину — 125 лет. Книга рекордов Гиннесса признала её самой долго горящей лампочкой в мире, превратив этот скромный светильник в одну из самых неожиданных достопримечательностей Северной Калифорнии, пишет Daily Mail.
Излучая всего четыре ватта, эта лампочка выключалась всего несколько раз за этот долгий срок.
Большинство перебоев происходило во время передислокации пожарных частей. Последнее отключение в 2013 году было вызвано разряженной батареей генератора, а не неисправностью самой лампочки.
Этот свет привлекает посетителей со всего мира и даже упоминается в детской книге.
Пожарные рассказали, что туристы периодически заглядывают к ним в часть, чтобы полюбоваться столетней лампочкой, но сами они относятся к ней без пиетета – для них это просто часть повседневной жизни.
Никто точно не знает, почему "Столетний маяк" просуществовал так долго, но его сохранение в значительной степени объясняется способом производства лампочки.
Лампочка была изготовлена в 1897 году компанией Shelby Electric Company из штата Огайо по разработке французского изобретателя Адольфа Шайе.
В отличие от современных лампочек, предназначенных для кратковременного использования, эта была изготовлена с необычно толстой нитью накаливания.
Отставной заместитель начальника пожарной охраны Том Брэмелл, хранитель лампочки, рассказал, что нить накаливания была изготовлена из обработанной целлюлозы, нагретой до карбонизации, в результате чего образовался плотный, прочный сердечник, способный выдерживать длительное горение.
Компания Shelby провела испытания своих ламп на выносливость, оставив их светиться наравне с продукцией конкурентов.
В то время как конкурирующие лампы выходили из строя, лампа Shelby прослужила дольше всех.
Впоследствии Шайе рекламировал свою разработку как более долговечную и эффективную, чем все остальные изделия на рынке.
Лампочки хорошо продавались, но производство прекратилось в 1912 году после того, как компания была поглощена General Electric.
К тому времени, когда лампочка попала в Ливермор в 1901 году, она уже доказала свою долговечность. Добровольной пожарной части ее подарил владелец местной коммунальной компании Деннис Бернал.
Потом пожарные забрали ее при переезде в новое здание пожарной части и ратуши в 1906 году.
В 1971 году газета Livermore Herald News начала расследование местных слухов о лампочке, которая горела на протяжении многих поколений.
Эта история способствовала популяризации лампочки, и позже Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что она является мировым рекордсменом.
Напомним, ранее Фокус писал о самых странных рекордах Книги рекордов Гиннесса за 2025 год.
Ранее мы рассказывали о гигантском мурале из конструктора Lego. В Швейцарии установили новый мировой рекорд по сборке объекта из конструктора Lego, сложив масштабную фреску длиной 24 метра и высотой в 2 метра.