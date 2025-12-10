Новый мировой рекорд: в Швейцарии собрали гигантский мурал из конструктора Lego — сколько деталей понадобилось (фото)

В Швейцарии установили новый мировой рекорд по сборке объекта из конструктора Lego, составив масштабную фреску длиной 24 метра и высотой в 2 метра.

Мурал из конструктора Lego в целом вмещает 300 тысяч деталей. О необычном рекорде сообщило издание Blue Win.

Попытку установить рекорд осуществили Ивердон-ле-Бен в кантоне Во в минувшее воскресенье, 7 декабря. Конструктор собирали в рамках благотворительного мероприятия по сбору денег для фонда Telethon Switzerland Foundation.

Гигантский мурал демонстрирует символические места региона. Хотя пока официально "Книга рекордов Гиннеса" не объявила о признании достижения в Швейцарии как новый мировой рекорд, однако участники акции утверждают, что это не главное, ведь целью было помочь людям.

Установление рекорда по сборке мурала из Lego

Благодаря сборке конструктора людям удалось собрать не менее 20 тысяч швейцарских франков для фонда Telethon Switzerland Foundation. Как сообщили организаторы, средства должны направить для людей с редкими генетическими заболеваниями.

В течение двух дней доноры могли приобрести 100 кубиков Lego в местном заведении, заплатив по десять франков за каждый, и составить из них ромб. Полученные ромбы волонтеры уже крепили к конструкции.

Чтобы официально получить звание самого большого мурала из Lego, дальше произведение искусства еще должно пройти проверку "Книги рекордов Гиннеса". Сами организаторы и местные СМИ уже назвали достижение мировым рекордом.

Скриншот видео | гигантский мурал из конструктора Lego

Подобные рекорды уже были зафиксированы ранее. Так, сейчас известно, что мировой рекорд принадлежит французскому городу Брест в Бретани, где был создан мурал из 250 тысяч деталей конструктора Lego. Швейцарские энтузиасты превзошли это достижение на 50 тысяч деталей.

