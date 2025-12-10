Новий світовий рекорд: у Швейцарії зібрали гігантський мурал з конструктора Lego — скільки деталей знадобилося (фото)

У Швейцарії встановили новий світовий рекорд зі складання об'єкта з конструктора Lego, склавши масштабну фреску довжиною 24 метри та висотою у 2 метри.

Мурал із конструктора Lego загалом вміщує 300 тисяч деталей. Про незвичайний рекорд повідомило видання Blue Win.

Спробу встановити рекорд здійснили Івердон-ле-Бен у кантоні Во минулої неділі, 7 грудня. Конструктор складали у межах благодійного заходу зі збору грошей для фонду Telethon Switzerland Foundation.

Гігантський мурал демонструє символічні місця регіону. Хоча наразі офіційно "Книга рекордів Гіннеса" не оголосила про визнання досягнення у Швейцарії як новий світовий рекорд, однак учасники акції стверджують, що це не головне, адже метою було допомогти людям.

Встановлення рекорду зі складання муралу з Lego

Завдяки складанню конструктора людям вдалося зібрати щонайменше 20 тисяч швейцарських франків для фонду Telethon Switzerland Foundation. Як повідомили організатори, кошти мають спрямувати для людей з рідкісними генетичними захворюваннями.

Упродовж двох днів донори могли придбати 100 кубиків Lego у місцевому закладі, заплативши по десять франків за кожен, і скласти з них ромб. Отримані ромби волонтери вже кріпили до конструкції.

Щоб офіційно отримати звання найбільшого муралу з Lego, далі витвір мистецтва ще має пройти перевірку "Книги рекордів Гіннеса". Самі організатори та місцеві ЗМІ вже назвали досягнення світовим рекордом.

Скриншот відео | гігантський мурал з конструктора Lego

Подібні рекорди вже були зафіксовані раніше. Так, наразі відомо, що світовий рекорд належить французькому місту Брест у Бретані, де було створено мурал з 250 тисяч деталей конструктора Lego. Швейцарські ентузіасти перевершили це досягнення на 50 тисяч деталей.

