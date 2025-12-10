Новий світовий рекорд: у Швейцарії зібрали гігантський мурал з конструктора Lego — скільки деталей знадобилося (фото)
У Швейцарії встановили новий світовий рекорд зі складання об'єкта з конструктора Lego, склавши масштабну фреску довжиною 24 метри та висотою у 2 метри.
Мурал із конструктора Lego загалом вміщує 300 тисяч деталей. Про незвичайний рекорд повідомило видання Blue Win.
Спробу встановити рекорд здійснили Івердон-ле-Бен у кантоні Во минулої неділі, 7 грудня. Конструктор складали у межах благодійного заходу зі збору грошей для фонду Telethon Switzerland Foundation.
Гігантський мурал демонструє символічні місця регіону. Хоча наразі офіційно "Книга рекордів Гіннеса" не оголосила про визнання досягнення у Швейцарії як новий світовий рекорд, однак учасники акції стверджують, що це не головне, адже метою було допомогти людям.
Завдяки складанню конструктора людям вдалося зібрати щонайменше 20 тисяч швейцарських франків для фонду Telethon Switzerland Foundation. Як повідомили організатори, кошти мають спрямувати для людей з рідкісними генетичними захворюваннями.
Упродовж двох днів донори могли придбати 100 кубиків Lego у місцевому закладі, заплативши по десять франків за кожен, і скласти з них ромб. Отримані ромби волонтери вже кріпили до конструкції.
Щоб офіційно отримати звання найбільшого муралу з Lego, далі витвір мистецтва ще має пройти перевірку "Книги рекордів Гіннеса". Самі організатори та місцеві ЗМІ вже назвали досягнення світовим рекордом.
Подібні рекорди вже були зафіксовані раніше. Так, наразі відомо, що світовий рекорд належить французькому місту Брест у Бретані, де було створено мурал з 250 тисяч деталей конструктора Lego. Швейцарські ентузіасти перевершили це досягнення на 50 тисяч деталей.
Нагадаємо, 12 листопада видання Popular Science повідомило, що підліток зібрав роботизовану руку з конструктора Lego.
Також у вересні на сайті Lego розповіли про те, що компанія представить свій найдорожчий конструктор в історії.