Странные достижения: подборка самых странных рекордов Гиннеса за 2025 год (фото, видео)

2025 год уже успел удивить миром рекордов, которые балансируют между болью, абсурдом и настоящей человеческой изобретательностью. Фокус расскажет о пяти неожиданных достижениях в Книге рекордов Гиннеса, которые трудно представить, но еще труднее повторить.

В разных уголках планеты люди устанавливали самые неожиданные рекорды, и эти достижения доказывают, что в 2025 году границы возможного определяют не технологии, а человеческая фантазия и готовность идти на странные и неожиданные эксперименты. Подробнее — в материале Фокуса.

Самый быстрый забег босиком по кубикам Lego

Габриэль Волл, мать двоих детей из Новой Зеландии, призналась, что ей не впервые случайно наступать босиком на кубики Lego, однако сделать это намеренно оказалось значительно сложнее. Для подготовки к рекорду ей пришлось два месяца ходить босиком, чтобы на стопах образовались мозоли.

Уолл пробежала 100 метров по около 300 кг кубиков Lego в городе Крайстчерч, установив рекордное время — 24,75 секунды. Она отметила, что не против побить и другие "лего-рекорды", но в дальнейшем будет отдавать предпочтение тем, которые предусматривают строительство, а не бег по деталям.

Самый быстрый автомобиль-сарай

61-летний британец Брайан Кейд рассказал, что вдохновился эпизодом известного телешоу Record Breakers. Поэтому решил совместить свои инженерные навыки с любовью к классическим автомобилям, установив скоростной рекорд для моторизованного садового сарая.

Кейд привез свой проект на авиабазу Элвингтон в Йорке, где сооружение разогналось до более 198 км/ч. Мужчина признался, что планирует и в дальнейшем совершенствовать конструкцию, чтобы поднять рекордную планку еще выше.

Наибольшее количество спичек в носу

42-летний швед Мартин Стрёбю рассказал, что именно дети подтолкнули его к попытке установить рекорд Гиннеса. Исследования привели его к необычному решению: вставлять спички в нос.

Швед Мартин Стребю вставил 81 спичку в нос, установив мировой рекорд Фото: guinnessworldrecords.com

Стрёбю сумел удержать 81 спичку одновременно, превзойдя предыдущий рекорд в 68 единиц. По его словам, самым сложным было не вместить все спички, а сделать так, чтобы они не выпадали.

Самая быстрая стометровка на четвереньках

22-летний японец Рюсей Йонее, который бегает на четырех конечностях еще со школьных лет, рассказал, что изучал движения собак, кошек и обезьян, чтобы усовершенствовать свою технику бега. Поэтому решил побить ранее установленный рекорд.

Ему удалось установить рекорд, преодолев 100 метров за 14,55 секунды, что значительно быстрее предыдущего результата — 15,66 секунды. Сам мужчина говорит, что долгая подготовка оправдала себя.

Наибольшее количество ложек на теле

54-летний Абольфазл Сабер Мохтари впервые установил рекорд по удержанию ложек на теле в 2021 году, сбалансировав 85 ложек. В 2023-м превзошел себя с результатом 88 предметов.

Мужчина разместил 96 ложек на своем теле Фото: скриншот

Во время третьей попытки он довел показатель до 96 ложек, а сам Мохтари рассказал, что "липкость" его тела проявляется с детства. Также он даже способен поднимать другого взрослого человека, используя силу сцепления своей кожи.

