Чудернацькі досягнення: добірка найдивніших рекордів Гіннеса за 2025 рік (фото, відео)

2025 рік уже встиг здивувати світом рекордів, які балансують між болем, абсурдом і справжньою людською винахідливістю. Фокус розкаже про п'ять неочікуваних досягнень в Книзі рекордів Гіннеса, які важко уявити, але ще важче повторити.

У різних куточках планети люди встановлювали найнесподіваніші рекорди, і ці досягнення доводять, що у 2025 році межі можливого визначають не технології, а людська фантазія та готовність іти на дивні та неочікувані експерименти. Детальніше — в матеріалі Фокуса.

Найшвидший забіг босоніж по кубиках Lego

Габріель Волл, мати двох дітей із Нової Зеландії, зізналася, що їй не вперше випадково наступати босоніж на кубики Lego, однак зробити це навмисно виявилося значно складніше. Для підготовки до рекорду їй довелося два місяці ходити босоніж, аби на стопах утворилися мозолі.

Волл пробігла 100 метрів по близько 300 кг кубиків Lego у місті Крайстчерч, встановивши рекордний час — 24,75 секунди. Вона зазначила, що не проти побити й інші "лего-рекорди", але надалі віддаватиме перевагу тим, які передбачають будівництво, а не біг по деталях.

Відео дня

Найшвидший автомобіль-сарай

61-річний британець Браян Кейд розповів, що надихнувся епізодом відомого телешоу Record Breakers. Тому вирішив поєднати свої інженерні навички з любов’ю до класичних автомобілів, установивши швидкісний рекорд для моторизованого садового сараю.

Кейд привіз свій проєкт на авіабазу Елвінгтон у Йорку, де споруда розігналася до понад 198 км/год. Чоловік зізнався, що планує й надалі вдосконалювати конструкцію, щоб підняти рекордну планку ще вище.

Найбільша кількість сірників у носі

42-річний швед Мартін Стрьобю розповів, що саме діти підштовхнули його до спроби встановити рекорд Гіннеса. Дослідження привели його до незвичного рішення: вставляти сірники в ніс.

Швед Мартін Стрьобю вставив 81 сірник у ніс, встановивши світовий рекорд Фото: guinnessworldrecords.com

Стрьобю зумів утримати 81 сірник одночасно, перевершивши попередній рекорд у 68 одиниць. За його словами, найскладнішим було не вмістити всі сірники, а зробити так, щоб вони не випадали.

Найшвидша стометрівка на четвереньках

22-річний японець Рюсей Йонее, який бігає на чотирьох кінцівках ще зі шкільних років, розповів, що вивчав рухи собак, котів і мавп, аби вдосконалити свою техніку бігу. Тому вирішив побити раніше встановлений рекорд.

Йому вдалося встановити рекорд, подолавши 100 метрів за 14,55 секунди, що значно швидше за попередній результат — 15,66 секунди. Сам чоловік говорить, що довга підготовка виправдала себе.

Найбільша кількість ложок на тілі

54-річний Абольфазл Сабер Мохтарі вперше встановив рекорд з утримання ложок на тілі у 2021 році, збалансувавши 85 ложок. У 2023-му перевершив себе з результатом 88 предметів.

Чоловік розмістив 96 ложок на своєму тілі Фото: скриншот

Під час третьої спроби він довів показник до 96 ложок, а сам Мохтарі розповів, що "липкість" його тіла проявляється з дитинства. Також він навіть здатен піднімати іншу дорослу людину, використовуючи силу зчеплення своєї шкіри.

Раніше Фокус розповідав про гігантський мурал з конструктора Lego. У Швейцарії встановили новий світовий рекорд зі складання об'єкта з конструктора Lego, склавши масштабну фреску довжиною 24 метри та висотою у 2 метри.

Згодом стало відомо, що авто розвинуло понад 300 км/год з ялинкою на даху. Спортивне авто марки Chevrolet Corvette розігналося до 315 км/год із різдвяною ялинкою на даху.