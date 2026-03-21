"Британська Антлантида": як найзапекліший суперник Лондона зник з історії (фото, відео)

Протягом семи сторіч одне місто, яке нині кличуть "британською Атлантидою", забирало першість в Лондона як культурний, торговий та військовий центр. Наразі від величного місця не лишилося ані сліду, а все місто вже поглинуто морем.

Завдяки своєму вдалому розташуванню, поселення Данвіч у британському графстві Саффолк зберігало пальму першості як ключовий логістичний вузол в історії Туманного Альбіону до моменту свого зникнення. Історію цього зниклого місця переказує видання The Daily Express.

Протягом семисот років, від 12 до 19 сторіч, це було десяте за величиною місто в країні. Тут перебував великий торговий порт, військово-морська база і релігійний центр.

Місто мало шосту частину населення Лондона, власний монетний двір, десятки церков і монастирів. Його купці торгували з Німеччиною, Нідерландами, Францією, Іспанією та Ісландією різними товарами — вовною, зерном, сіллю, вином. Риболовецький флот міста налічував понад сімдесят суден.

Відео дня

Адміністративні записи XIII століття називали його "містом великої слави, що рясніє великими статками." Та потім свою справу зробила стихія — жахливі шторми 1286-1288 років запустили незворотній процес, будинки і церкви почали падати в океан один за одним.

Берегова лінія Данвіча, який нині перебуває під водою

У 1347 році жителі писали тодішньому королю Едуарду III, що понад чотириста будинків уже поглинуто морем, а гавань замулена. Процес тривав століттями, а вже в 1919 остання церква Всіх Святих містечка Данвіч остаточно зникла під прибережними водами.

Сьогодні від колишньої величі славного міста залишилися руїни францисканського монастиря на краю скелі, паб, чайні кімнати і кілька котеджів. Саму локацію місцеві нарекли "британською Атлантидою".

