"Британская Антлантида": как самый яростный соперник Лондона исчез из истории (фото, видео)

В течение семи столетий один город, который сейчас называют "британской Атлантидой", забирал первенство у Лондона как культурный, торговый и военный центр. Сейчас от величественного места не осталось ни следа, а весь город уже поглощен морем.

Благодаря своему удачному расположению, поселение Данвич в британском графстве Саффолк сохраняло пальму первенства как ключевой логистический узел в истории Туманного Альбиона до момента своего исчезновения. Историю этого исчезнувшего места пересказывает издание The Daily Express.

В течение семисот лет, от 12 до 19 столетий, это был десятый по величине город в стране. Здесь находился крупный торговый порт, военно-морская база и религиозный центр.

Город имел шестую часть населения Лондона, собственный монетный двор, десятки церквей и монастырей. Его купцы торговали с Германией, Нидерландами, Францией, Испанией и Исландией различными товарами — шерстью, зерном, солью, вином. Рыболовецкий флот города насчитывал более семидесяти судов.

Административные записи XIII века называли его "городом великой славы, изобилующим большим достатком." Но потом свое дело сделала стихия — ужасные штормы 1286-1288 годов запустили необратимый процесс, дома и церкви начали падать в океан один за другим.

Береговая линия Данвича, который сейчас находится под водой

В 1347 году жители писали тогдашнему королю Эдуарду III, что более четырехсот домов уже поглощено морем, а гавань заилена. Процесс продолжался веками, а уже в 1919 последняя церковь Всех Святых городка Данвич окончательно исчезла под прибрежными водами.

Сегодня от былого величия славного города остались руины францисканского монастыря на краю скалы, паб, чайные комнаты и несколько коттеджей. Саму локацию местные нарекли "британской Атлантидой".

