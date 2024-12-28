Еще одна Атлантида: как рыбаки нашли часть разрушенной деревни на дне моря (фото)

Стихия уничтожила сотни домов и общественных зданий, оставив лишь небольшую часть от некогда популярного населенного пункта. Спустя сотни лет рыбаки начали сообщать о странных находках на дне моря.

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Данвич, деревню на побережье Северного моря в Саффолке, часто называют британской Атлантидой. Сегодня это место с природными заповедниками, галечным пляжем, уютным пабом и руинами монастыря привлекает любителей природы, пеших прогулок и истории. Однако за идиллическим видом скрывается удивительная история, уходящая вглубь веков. Об этом пишет The Mirror.

В средние века Данвич был процветающим портовым городом, сравнимым по площади с современным лондонским центром. Его гавань кишела купцами, моряками и корабельщиками, а торговля приносила деревне богатство и престиж. Однако все изменилось 1 января 1286 года, когда мощный шторм разрушил большую часть поселения. Стихия уничтожила сотни домов, общественные здания и монастырь Грейфрайерс, оставив лишь небольшую часть от некогда популярного населенного пункта.

На протяжении столетий легенда о "британской Атлантиде" считалась мифом, но начиная с 1960-х годов рыбаки начали сообщать о странных находках на дне моря. В 1972 году морской археолог Стюарт Бэкон обнаружил остатки церкви Всех Святых, последней из церквей Данвича, которая обрушилась в воду в 1911 году. Позднее были найдены руины церкви Святого Петра.

Часть руин Данвича Фото: Heritage Daily

Настоящий прорыв в исследовании произошел в 2008 году благодаря гидролокационным технологиям. Они подтвердили существование подводных руин средневековой деревни всего в одной миле от современного побережья. В 2012 году ученые реконструировали карту древнего Данвича, объединив археологические данные с новыми технологиями.

Издание отмечает, что Данвич остается не только объектом научного интереса, но и символом того, как природа может стереть следы человеческого величия.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила целую деревню по цене одного дома и ищет новых жителей. Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за заброшенный населенный пункт 350 тысяч евро и уже работают над тем, чтобы превратить ее в экологически устойчивое и процветающее сообщество.

Также стало известно, что женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали. Крохотный кусочек суши, известный как "Теленок Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ лишь раз в неделю.