Сукня з 300-річного корабля: у Фінляндії створили унікальне вбрання

Дослідники з фінського університету Аалто взяли старовинну деревину з уламків вантажного судна, знайденого 2019 року, переробили її на пряжу і зв'язали з неї сукню.

Корабель "Хахтіпера" затонув ще 1684 року. Століття потому його знайшли під час будівництва автостоянки у фінському місті Оулу. А тепер його уламки отримали друге життя, пише Dezeen.

У проєкті під керівництвом наукового керівника з Університету Аалто працювала група експертів у галузі текстильного дизайну, хімії та лісового господарства.

Вчена Інге Шлапп-Хакль створила текстиль з дерев'яних уламків, після того як стало зрозуміло, що не всі частини затонулого судна можуть бути збережені в рамках проєкту, який у підсумку зайняв кілька років.

Тому морська археологиня Мінна Койвікко попросила групу дослідників дати залишкам деревини "значуще друге життя".

"Уламки корабля збереглися лише частково... Це було прикро, і я замислилася, як ще можна використовувати ці дерев'яні фрагменти. Підводна культурна спадщина часто залишається непомітною, але ця сукня — це нова історія", — додала Койвікко.

Процес почався з розпилювання великих шматків деревини на більш дрібні дошки. З кожного шматка деревини видаляли зовнішній шар, що позбавляє його будь-яких забруднень, які накопичилися за століття.

Після дезінфекції деревину подрібнювали і переробляли на целюлозу, яка є основним будівельним блоком натуральних волокон, таких як бавовна і льон.

"Напівфабрикат, отриманий з уламків корабля, містив дуже мало домішок і, як не дивно, виявився доволі простим в обробці", — зазначила Інге.

Потім компанія Schlapp-Hackl перетворила целюлозу на волокна, використовуючи технологію Ioncell, розроблену 2013 року дослідниками з Університету Аалто.

У цій технології використовується іонна рідина — різновид солі в рідкій формі — як нетоксичний розчинник для розщеплення целюлози на густий рідкий полімер, який потім можна прясти в пряжу.

Дизайнерка трикотажних виробів Анна-Марі Леппісаарі використала цю пряжу для створення двох однакових максі-суконь без рукавів на промисловій в'язальній машині.

За словами дослідників, кожна сукня була створена, як цілісний виріб, щоб уникнути зайвих витрат матеріалу. Вироби мають природний коричневий відтінок і ніжний блиск деревини, а також залишилися нефарбованими і невибіленими на знак поваги до корабельної аварії "Хахтіпера".

Для цих суконь також характерні абстрактні візерунки, натхненні "текстурою деревини і цифровим шумом", створені за допомогою технології штучного інтелекту, розробленої дослідником Севері Уусітало.

Ці сукні будуть представлені на виставці під назвою "Гардероб завтрашнього дня", яка відкривається в Художньому музеї Оулу.

