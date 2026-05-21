Платье из 300-летнего корабля: в Финляндии создали уникальный наряд

Исследователи из финского университета Аалто взяли старинную древесину из обломков грузового судна, найденного в 2019 году, переработали ее в пряжу и связали из нее платье.

Корабль "Хахтипера" затонул еще в 1684 году. Столетия спустя его нашли по время стройки автостоянки в финском городе Оулу. А теперь его обломки получили вторую жизнь, пишет Dezeen.

В проекте под руководством научного руководителя из Университета Аалто работала группа экспертов в области текстильного дизайна, химии и лесного хозяйства.

Ученая Инге Шлапп-Хакль создала текстиль из деревянных обломков, после того как стало ясно, что не все части затонувшего судна могут быть сохранены в рамках проекта, который в итоге занял несколько лет.

Поэтому морской археолог Минна Койвикко попросила группу исследователей дать остаткам древесины "значимую вторую жизнь".

"Обломки корабля сохранились лишь частично… Это было досадно, и я задумалась, как еще можно использовать эти деревянные фрагменты. Подводное культурное наследие часто остается незаметным, но это платье — это новая история", — добавила Койвикко.

Процесс начался с распиливания больших кусков древесины на более мелкие доски. С каждого куска древесины удалялся внешний слой, избавляющий его от любых загрязнений, накопившихся за столетия.

После дезинфекции древесина измельчалась и перерабатывалась в целлюлозу, которая является основным строительным блоком натуральных волокон, таких как хлопок и лен.

"Полуфабрикат, полученный из обломков корабля, содержал очень мало примесей и, как ни удивительно, оказался довольно простым в обработке", — отметила Инге.

Затем компания Schlapp-Hackl преобразовала целлюлозу в волокна, используя технологию Ioncell, разработанную в 2013 году исследователями из Университета Аалто.

В этой технологии используется ионная жидкость — разновидность соли в жидкой форме — в качестве нетоксичного растворителя для расщепления целлюлозы на густой жидкий полимер, который затем можно прясть в пряжу.

Дизайнер трикотажных изделий Анна-Мари Лепписаари использовала эту пряжу для создания двух одинаковых макси-платьев без рукавов на на промышленной вязальной машине.

По словам исследователей, каждое платье было создано, как цельное изделие, чтобы избежать лишних затрат материала. Изделия имеют естественный коричневый оттенок и нежный блеск древесины, а также остались неокрашенными и неотбеленными в знак уважения к кораблекрушению "Хахтипера".

Для этих платьев также характерны абстрактные узоры, вдохновленные "текстурой древесины и цифровым шумом", созданные с помощью технологии искусственного интеллекта, разработанной исследователем Севери Ууситало.

Эти платья будут представлены на выставке под названием "Гардероб завтрашнего дня", которая открывается в Художественном музее Оулу.

