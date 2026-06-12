Пахнув землею і рився у смітті: у Канаді люди стверджують, що бачили снігову людину

Свідки описують сасквоча як величезну постать із "землистим" запахом. Вони також повідомляють, що бачили його у віддалених районах біля озера Онтаріо.

У Канаді зафіксовано низку повідомлень про спостереження Бігфута. Ця двонога істота, також відома як Сасквоч і снігова людина, — міфічна істота, яка, як кажуть, мешкає в лісах Північної Америки і здавна фігурує в традиціях корінних народів та популярному фольклорі, хоча на доказ його існування зазвичай наводять фотографії та відео поганої якості, а також сліди в лісі, пише Daily Mail.

Знімків снігової людини вкрай мало Фото: Скриншот

Хоча дехто вірить у існування Бігфута, наукових доказів, що підтверджують його існування, немає.

Однак низка нещодавніх спостережень у сільських районах Онтаріо знову розпалила чутки та змусила скептиків засумніватися в тому, що легендарна істота може бути чимось більшим, ніж просто міфом.

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"Птахи завмерли, вітер, здавалося, стих, і стало незвично тихо. Саме тоді я помітив рух перед собою", — розповів один із очевидців.

За його словами, у повітрі витав "сильний, землистий запах", а потім з-за дерев повільно вийшла масивна постать.

За кілька миттєвостей істота зникла в лісі.

Наступного ранку інший свідок повідомив, що бачив двох істот на світанку.

"Одне велике, інше трохи менше. Від меншої істоти виходив виразний запах кориці. Від нього ж — запах землі", — розповів він, зазначивши, що таємнича парочка рилася у сміттєвому баку.

Тоді він постукав по дереву, щоб їх відігнати, але вони постукали у відповідь, що "відігнало" вже його самого.

Розміри, запах і рухи цих істот значною мірою збігалися з описами сасквоча, або бігфута, двоногої мавпи, існування якої, на думку деяких, лежить за межами людського розуміння.

Протягом кількох днів повідомлення почали поширюватися в інтернеті та були додані до проекту "Карти Бігфута", що містить тисячі повідомлень про спостереження за різні десятиліття.

Повідомлення про зустрічі з Бігфутом підхопили місцеві ЗМІ, що викликало нову хвилю інтересу та скептицизму щодо тверджень про те, що в лісах Канади може переховуватися велика, раніше невідома істота.

І незабаром ще один свідок заявив, що зіткнувся зі сніговою людиною, яка стояла на узліссі. Вона була вищою за два метри й вкрита чорною шерстю. А потім ще один повідомив, що чув важкі кроки на подвір’ї та моторошні крики в лісі.

Особливо незвичайними в цих повідомленнях були місця, де нібито бачили Бігфута. Чатем-Кент — один із найменш лісистих і найбільш інтенсивно оброблюваних сільськогосподарських регіонів Онтаріо.

Просторий ландшафт складається переважно з сільськогосподарських угідь, що перемежовуються невеликими лісовими масивами та річковими долинами — це значно відрізняється від дикої місцевості, яку зазвичай асоціюють із легендами про снігову людину.

Канада, як і Сполучені Штати, має довгу історію спостережень за криптидами — так називають міфічних тварин, існування яких не визнається академічною наукою, але активно досліджується прихильниками псевдонаук, таких як криптозоологія.

Сасквочу час від часу бачать, але якісних фото поки що немає Фото: The Mirror

Деякі історії, як-от розповідь 1620-х років, розповідають про русалку, яка підпливла до човна, після чого переляканий моряк ударив її веслом по голові.

Інші повідомлення, зокрема про гігантських морських змій у Тихому океані, могли бути випадками помилкової ідентифікації.

Але жодна інша криптидна істота не захопила уяву громадськості так сильно, як Бігфут.

"Люди від природи допитливі, і хоча в цьому може бути щось лякаюче, у невідомому може бути щось захоплююче. Для людей, які вірять у Сасквоча, можливість відкриття чогось нового викликає хвилювання", — сказав Джош Редстоун, професор філософії в Карлтонському університеті.

За століття до приходу європейських поселенців корінні народи розповідали історії про великі людиноподібні істоти, що мешкали в лісах і пересувалися між фізичним та духовним світами. Однак лише в 1929 році ідея про доісторичну істоту, що виживає в дикій природі, отримала широке суспільне визнання. Тоді стали популярними історії індіанців племені Чехаліс, в яких згадувався "Сасквоч", так вони називали цих істот.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Огайо заявили, що чули снігову людину. Вона видавала моторошні звуки в лісі.

А справжній "Бігфут" у фільмі про Арктику налякав соцмережі.