Пах землей и рылся в мусоре: в Канаде люди утверждают, что видели снежного человека

Свидетели описывают сасквоча, как огромную фигуру с "земляным" запахом. И сообщают, что его видели в отдаленных районах у озера Онтарио.

В Канаде зафиксирована серия сообщений о наблюдениях Бигфута. Это двуногое существо, также известное как Сасквоч и снежный человек, — мифическое создание, которое, как говорят, обитает в лесах Северной Америки и издавна фигурирует в традициях коренных народов и популярном фольклоре, хотя в доказательство его существования обычно приводят фотографии и видео плохого качества, а также следы в лесу, пишет Daily Mail.

Снимков снежного человека крайне мало Фото: Скриншот

Хоть некоторые верят в существование Бигфута, научных доказательств, подтверждающих его существование, нет.

Однако череда недавних наблюдений в сельских районах Онтарио вновь подогрела слухи и заставила скептиков усомниться в том, что легендарное существо может быть чем-то большим, чем просто мифом.

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"Птицы замерли, ветер, казалось, стих, и стало необычно тихо. Именно тогда я заметил движение перед собой", — рассказал один из очевидцев.

По его словам, в воздухе витал "сильный, землистый запах", а затем из-за деревьев медленно вышла массивная фигура.

Спустя несколько мгновений существо ушло в лес.

На следующее утро другой свидетель сообщил, что видел двух существ на рассвете.

"Одно большое, другое поменьше. У меньшего существа был отчетливый запах корицы. От него исходил земляной запах", - рассказал он, отметив, что таинственная парочка рылась в мусорнике.

Он тогда постучал по дереву, чтобы их отогнать, но они постучали в ответ, что "отогнало" уже его самого.

Размеры, запах и движения этих существ в значительной степени совпадали с описаниями сасквоча, или бигфута, двуногой обезьяны, существование которой, по мнению некоторых, находится на периферии человеческого понимания.

В течение нескольких дней сообщения начали распространяться в интернете и были добавлены в проект "Карты Бигфута", содержащий тысячи сообщений о наблюдениях за разные десятилетия.

Сообщения о встречах с Бигфутом были подхвачены местными СМИ, вызвав новую волну интереса и скептицизма по поводу утверждений о том, что в лесах Канады может скрываться крупное, ранее неизвестное существо.

И вскоре еще один свидетель заявил, что столкнулся со снежным человеком, который стоял на опушке леса. Он был выше двух метров и покрыт черной шерстью. А потом еще один сообщил, что слышал тяжелые шаги на дворе и пугающие вопли в лесу.

Особенно необычным в этих сообщениях были места, где якобы видели Бигфута. Чатем-Кент — один из наименее лесистых и наиболее интенсивно обрабатываемых сельскохозяйственных регионов Онтарио.

Обширный ландшафт состоит в основном из сельскохозяйственных угодий, перемежающихся небольшими лесными массивами и речными долинами — это сильно отличается от дикой местности, обычно ассоциирующейся с легендами о снежном человеке.

Канада, как и Соединенные Штаты, имеет долгую историю наблюдений криптидов, так называют мифических животных, существование которых не признано академической наукой, но активно изучается сторонниками псевдонаук, вроде криптозоологии.

Сасквоча периодически видят, но хороших фото пока нет Фото: The Mirror

Некоторые истории, как например, рассказ 1620-х годов, повествует о русалке, подплывшей к лодке, после чего испуганный моряк ударил ее веслом по голове.

Другие сообщения, в том числе о гигантских морских змеях в Тихом океане, могли быть случаями ошибочной идентификации.

Но ни одно другое криптидное существо не захватило воображение публики так сильно, как Бигфут.

"Люди от природы любопытны, и хотя в этом может быть что-то пугающее, в неизвестном может быть что-то захватывающее. Для людей, верящих в Сасквоча, возможность открытия чего-то нового вызывает волнение", — сказал Джош Редстоун, профессор философии в Карлтонском университете.

За столетия до прибытия европейских поселенцев коренные народы рассказывали истории о больших человекоподобных существах, обитающих в лесах и перемещающихся между физическим и духовным мирами. Однако лишь в 1929 году идея о доисторическом существе, выживающем в дикой природе, получила широкое общественное признание. Тогда стали популярны истории индейцев племени Чехалис, в которых упоминался "Сасквоч", так они называли этих существ.

Напомним, ранее в американском штате Огайо заявили, что слышали снежного человека. Он издавал пугающие звуки в лесу.

А настоящий "Бигфут" в фильме об Арктике напугал соцсети.