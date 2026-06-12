Пах землей и рылся в мусоре: в Канаде люди утверждают, что видели снежного человека
Свидетели описывают сасквоча, как огромную фигуру с "земляным" запахом. И сообщают, что его видели в отдаленных районах у озера Онтарио.
В Канаде зафиксирована серия сообщений о наблюдениях Бигфута. Это двуногое существо, также известное как Сасквоч и снежный человек, — мифическое создание, которое, как говорят, обитает в лесах Северной Америки и издавна фигурирует в традициях коренных народов и популярном фольклоре, хотя в доказательство его существования обычно приводят фотографии и видео плохого качества, а также следы в лесу, пишет Daily Mail.
Хоть некоторые верят в существование Бигфута, научных доказательств, подтверждающих его существование, нет.
Однако череда недавних наблюдений в сельских районах Онтарио вновь подогрела слухи и заставила скептиков усомниться в том, что легендарное существо может быть чем-то большим, чем просто мифом.
"Птицы замерли, ветер, казалось, стих, и стало необычно тихо. Именно тогда я заметил движение перед собой", — рассказал один из очевидцев.
По его словам, в воздухе витал "сильный, землистый запах", а затем из-за деревьев медленно вышла массивная фигура.
Спустя несколько мгновений существо ушло в лес.
На следующее утро другой свидетель сообщил, что видел двух существ на рассвете.
"Одно большое, другое поменьше. У меньшего существа был отчетливый запах корицы. От него исходил земляной запах", - рассказал он, отметив, что таинственная парочка рылась в мусорнике.
Он тогда постучал по дереву, чтобы их отогнать, но они постучали в ответ, что "отогнало" уже его самого.
Размеры, запах и движения этих существ в значительной степени совпадали с описаниями сасквоча, или бигфута, двуногой обезьяны, существование которой, по мнению некоторых, находится на периферии человеческого понимания.
В течение нескольких дней сообщения начали распространяться в интернете и были добавлены в проект "Карты Бигфута", содержащий тысячи сообщений о наблюдениях за разные десятилетия.
Сообщения о встречах с Бигфутом были подхвачены местными СМИ, вызвав новую волну интереса и скептицизма по поводу утверждений о том, что в лесах Канады может скрываться крупное, ранее неизвестное существо.
И вскоре еще один свидетель заявил, что столкнулся со снежным человеком, который стоял на опушке леса. Он был выше двух метров и покрыт черной шерстью. А потом еще один сообщил, что слышал тяжелые шаги на дворе и пугающие вопли в лесу.
Особенно необычным в этих сообщениях были места, где якобы видели Бигфута. Чатем-Кент — один из наименее лесистых и наиболее интенсивно обрабатываемых сельскохозяйственных регионов Онтарио.
Обширный ландшафт состоит в основном из сельскохозяйственных угодий, перемежающихся небольшими лесными массивами и речными долинами — это сильно отличается от дикой местности, обычно ассоциирующейся с легендами о снежном человеке.
Канада, как и Соединенные Штаты, имеет долгую историю наблюдений криптидов, так называют мифических животных, существование которых не признано академической наукой, но активно изучается сторонниками псевдонаук, вроде криптозоологии.
Некоторые истории, как например, рассказ 1620-х годов, повествует о русалке, подплывшей к лодке, после чего испуганный моряк ударил ее веслом по голове.
Другие сообщения, в том числе о гигантских морских змеях в Тихом океане, могли быть случаями ошибочной идентификации.
Но ни одно другое криптидное существо не захватило воображение публики так сильно, как Бигфут.
"Люди от природы любопытны, и хотя в этом может быть что-то пугающее, в неизвестном может быть что-то захватывающее. Для людей, верящих в Сасквоча, возможность открытия чего-то нового вызывает волнение", — сказал Джош Редстоун, профессор философии в Карлтонском университете.
За столетия до прибытия европейских поселенцев коренные народы рассказывали истории о больших человекоподобных существах, обитающих в лесах и перемещающихся между физическим и духовным мирами. Однако лишь в 1929 году идея о доисторическом существе, выживающем в дикой природе, получила широкое общественное признание. Тогда стали популярны истории индейцев племени Чехалис, в которых упоминался "Сасквоч", так они называли этих существ.
Напомним, ранее в американском штате Огайо заявили, что слышали снежного человека. Он издавал пугающие звуки в лесу.
А настоящий "Бигфут" в фильме об Арктике напугал соцсети.