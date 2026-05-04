Вой и большие следы: жители Огайо в США бьют тревогу — говорят, у них поселился мифический бигфут (фото)

В северо-восточной части американского штата Огайо растут опасения среди людей, поскольку в лесной местности местные жители зафиксировали странный вой и видели большие следы.

Регион еще с марта пестрит сообщениями о странных явлениях, которые якобы указывают на то, что сюда спустя почти полвека вернулся мифический бигфут (сасквоч). Об этом рассказывает издание The New York Post.

Жители подозревают, что после суровой нынешней зимы к ним вернулось загадочное существо, да еще и не одно: предполагают, что в регионе могла поселиться целая семья бигфутов. Анонимные сообщения от разных людей начали поступать с марта, и охватили территорию городами Акрон и Янгстаун в округе Портедж.

По оценкам, большинство следов имеют длину примерно 17 дюймов (более 43 сантиметров). Эти параметры могут соответствовать только существу, достигающему высоты 7 футов (более 2 метров).

Следы, которые зафиксировали жители Огайо

Жители, которые поделились этими фотографиями, рассказали журналистам, что им удалось якобы увидеть существо, высота которого составляет от 6 до 10 футов. Его тело было якобы полностью покрыто мехом.

Следы якобы бигфута в Огайо

Майк Миллер, соучредитель исследовательской группы Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group, который также считается "экспертом по саксвочам" в Огайо, возглавил исследования в регионе после многочисленных сообщений. Он предположил, что нынешняя зима, которая принесла две сильные снежные бури, пронесшиеся по стране в течение месяца, могли затопить место обитания бигфута, из-за чего он приблизился к местности людей.

Исследователь даже описал "странный вой", о котором утверждают очевидцы.

"Некоторые из этих криков были на спектрографе громче криков бабуина, и это доказательство", — заявил Миллер.

В то же время ни одному из тех, кто якобы наткнулся на след бигфута в лесах Огайо, так и не удалось зафиксировать это на камеру.

Издание пишет, что последний раз массовые сообщения о наблюдении якобы бигфутов в этом регионе поступали еще в 1978 году. Хотя научное сообщество скептически относится к сообщениям о существе, сторонники криптозоологии верят в его существование, а с ними и множество людей.

