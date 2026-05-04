Виття і великі сліди: мешканці Огайо у США б'ють на сполох — кажуть, у них оселився міфічний бігфут (фото)

У північно-східній частині американського штату Огайо зростають побоювання серед людей, оскільки у лісовій місцевості місцеві мешканці зафіксували дивне виття і бачили великі сліди.

Регіон ще з березня рясніє повідомленнями про дивні явища, які нібито вказують на те, що сюди через майже пів століття повернувся міфічний бігфут (сасквоч). Про це розповідає видання The New York Post.

Мешканці підозрюють, що після суворої цьогорічної зими до них повернулася загадкова істота, і ще й не сама: припускають, що у регіоні могла оселитися ціла родина бігфутів. Анонімні повідомлення від різних людей почали надходити від березня, і охопили територію містами Акрон і Янгстаун у окрузі Портедж.

За оцінками, більшість слідів мають довжину приблизно 17 дюймів (понад 43 сантиметри). Ці параметри можуть відповідати лише істоті, що сягає висотою 7 футів (понад 2 метри).

Сліди, які зафіксували мешканці Огайо

Мешканці, які поділилися цими фотографіями, розповіли журналістам, що їм вдалося нібито побачити істоту, висота якої складає від 6 до 10 футів. Її тіло було нібито повністю покрите хутром.

Сліди нібито бігфута у штаті Огайо

Майк Міллер, співзасновник дослідницької групи Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group, який також вважається "експертом із саксвочів" в Огайо, очолив дослідження у регіоні після численних повідомлень. Він припустив, що цьогорічна зима, яка принесла дві сильні снігові бурі, що пронеслися країною упродовж місяця, могли затопити місце проживання бігфута, через що він наблизився до місцевості людей.

Дослідник навіть описав "дивне виття", про яке стверджують очевидці.

"Деякі з цих криків були на спектрографі гучніші за крики бабуїна, і це доказ", — заявив Міллер.

Водночас жодному із тих, хто нібито натрапив на слід бігфута у лісах Огайо, так і не вдалося зафіксувати це на камеру.

Видання пише, що востаннє масові повідомлення про спостереження нібито бігфутів у цьому регіоні надходили ще у 1978 році. Хоча наукова спільнота скептично ставиться до повідомлень про істоту, прихильники криптозоології вірять у його існування, а з ними і безліч людей.

