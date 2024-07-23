Видавав моторошні крики і тупотів у лісі: американець розповів про зустріч зі сніговою людиною

45-річний ветеран зустрічався з бігфутом на покинутій лісовій дорозі в Монтані. І чув його рев.

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Келлі Столп, 45-річний ветеран армії США розповів про жахливу зустріч зі сніговою людиною та про дуже страшні звуки, які видавала ця істота. Тепер він мріє зробити якісні фото загадкового бігфута. Про це пише Daily Mail.

45-річний Келлі Столп шукає снігову людину відтоді, як чотири літа тому вперше почув її крик у Національному лісі Гіффорд-Пінчот, штат Вашингтон.

Келлі Столп мріє зняти бігфута на відео Фото: Oregon Live

Столп, завзятий любитель активного відпочинку на природі й електрик із Монтани, у липні 2020 року вирушив у похід зі своїми двома синами, племінником, нареченою та старим армійським приятелем Майком Палагі, коли з ними стався, за його словами, "інцидент, після якого він повірив".

Він каже, що його розбудив гучний крик близько третьої години ночі, а потім звук важких кроків у гущавині.

"Це було схоже на звук пральної дошки, на "брат-тат-тат", але це було більш гортанно", — розповів Стовп журналістам.

Він схопив дробовик і крикнув своїм товаришам по табору, але вони випили напередодні ввечері і не відразу прокинулися. А коли він вийшов із намету, то нічого не побачив.

"Не знаю, чи подумав я тоді про снігову людину. Я подумав про те, що дуже злякався", — розповів Стовп.

Наступної ночі, також приблизно о 3 годині ночі, істота знову видала свій жахливий крик, цього разу розбудивши Столпа і деяких його товаришів по табору.

Його товариш із нареченою теж чули крик і кроки.

Покинута лісова дорога, де Колм чув бігфута Фото: Oregon Live

"Здавалося, що він пронісся просто повз наші голови. Дуже важкі кроки. Ми відчували, як тремтіла земля, коли він проносився повз намети", — згадують свідки. Вони вийшли з наметів, але нічого не бачили та були надто налякані, щоби заглиблюватися в хащі. Але істота, яка так їх налякала, безумовно пересувалася на двох ногах.

"Було дуже-дуже темно, але все одно чутно: тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Це була не чотиринога істота. Це було щось на двох ногах", — розповів Стовп.

Стовп розповів про інцидент тільки своїй дружині та вузькому колу близьких друзів, оскільки не хотів, щоб люди думали, що він збожеволів.

Однією з його довірених осіб був 31-річний Таннер Госкінс, який хотів докопатися до суті загадкової події. У серпні 2020 року вони знову вирушили на місце спостереження, але бігфут не повернувся.

Ліс, де Келлі Столп чув бігфута Фото: Oregon Live

Вирішивши дізнатися більше, Хоскінс запустив веб-сайт під назвою Pacific Northwest Bigfoot Search для збору додаткової інформації. І практично відразу почали отримувати повідомлення.

Місцевий помічник шерифа повідомив, що чув ідентичний звук біля гори Седдл на північному заході Орегона, в той час як інший турист розповів, що бачив волохату двоногу істоту неподалік від Вернонії в тому ж штаті.

На сайті з'явилося понад 100 повідомлень про потойбічні явища та звуки.

За даними Організації з дослідження бігфутів, Вашингтон лідирує за кількістю повідомлень про снігову людину, де за весь час було зафіксовано 713 випадків. Каліфорнія була наступною за частотою — 461, а Флорида — третьою — 339.

Зробити гарне фото снігової людини так нікому і не вдалося. Найвідомішим зображенням був і залишається знімок, зроблений у 1960-х у Блафф-Крік, Каліфорнія

Нагадаємо, раніше саме в штаті Вашингтон турист зіткнувся з бігфутом у 2015 році. Він навіть зробив фото. Але скептики вважають, що на знімку зображений ведмідь.