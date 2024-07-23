Издавал жуткие вопли и топал в лесу: американец рассказал о встрече со снежным человеком

45-летний ветеран встречался с бигфутом на заброшенной лесной дороге в Монтане. И слышал его рев.

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Келли Столп, 45-летний ветеран армии США рассказал об ужасающей встрече со снежным человеком и об очень страшных звуках, которые издавало это существо. Теперь он мечтает сделать качественные фото загадочного бигфута. Об этом пишет Daily Mail.

45-летний Келли Столп ищет снежного человека с тех пор, как четыре лета назад впервые услышал его крик в Национальном лесу Гиффорд-Пинчот, штат Вашингтон.

Келли Столп мечтает снять бигфута на видео Фото: Oregon Live

Столп, заядлый любитель активного отдыха на природе и электрик из Монтаны, в июле 2020 года отправился в поход со своими двумя сыновьями, племянником, невестой и старым армейским приятелем Майком Палаги, когда с ними произошел, по его словам, "инцидент, после которого он поверил".

Он говорит, что его разбудил громкий вопль около трех часов ночи, а потом звук тяжелых шагов в чаще.

"Это было похоже на звук стиральной доски, на "брат-тат-тат", но это было более гортанно", — рассказал Столп журналистам.

Он схватил дробовик и крикнул своим товарищам по лагерю, но они выпили накануне вечером и не сразу проснулись. А когда он вышел из палатки, то ничего не увидел.

"Не знаю, подумал ли я тогда о снежном человеке. Я подумал о том, что очень испугался", — рассказал Столп.

На следующую ночь, также около 3 часов ночи, существо снова издало свой ужасающий крик, на этот раз разбудив Столпа и некоторых его товарищей по лагерю.

Его товарищ с невестой тоже слышали крик и шаги.

Заброшенная лесная дорога, где Колм слышал бигфута Фото: Oregon Live

"Казалось, что он пронесся прямо мимо наших голов. Очень тяжелые шаги. Мы чувствовали, как дрожала земля, когда он проносился мимо палатки", — вспоминаю свидетели. Они вышли из палаток, но ничего не видели и были слишком напуганы, чтобы углубляться в чащу. Но существо, так их напугавшее, определенно передвигалось на двух ногах.

"Было очень-очень темно, но все равно слышно: тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это было не четвероногое существо. Это было что-то на двух ногах", — рассказал Столп.

Столп рассказал об инциденте только своей жене и узкому кругу близких друзей, поскольку не хотел, чтобы люди думали, что он сошел с ума.

Одним из его доверенных лиц был 31-летний Таннер Хоскинс, который хотел докопаться до сути загадочного происшествия. В августе 2020 года они снова отправились на место наблюдения, но бигфут не вернулся.

Лес, где Келли Столп слышал бигфута Фото: Oregon Live

Решив узнать больше, Хоскинс запустил веб-сайт под названием Pacific Northwest Bigfoot Search для сбора дополнительной информации. И практически сразу стали получать сообщения.

Местный помощник шерифа сообщил, что слышал идентичный звук около горы Сэддл на северо-западе Орегона, в то время как другой турист рассказал, что видел волосатое двуногое существо недалеко от Вернонии в том же штате.

На сайте появилось более 100 сообщений о потусторонних явлениях и звуках.

По данным Организации по исследованию бигфутов, Вашингтон лидирует по количеству сообщений о снежном человеке, где за все время было зафиксировано 713 случаев. Калифорния была следующей по частоте — 461, а Флорида — третьей — 339.

Тем временем, сделать хорошее фото снежного человека так никому и не удалось. Самым известным изображением был и остается снимок, сделанный в 1960-х в Блафф-Крик, Калифорния

Напомним, ранее именно в штате Вашингтон турист столкнулся с бигфутом в 2015 году. Он даже сделал фото. Но скептики считают, что на снимке запечатлен медведь.