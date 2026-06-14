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Там живуть привиди: сталкер показав покинутий тунель під фортом 16 століття (фото, відео)

Там живуть привиди: сталкер показав покинутий тунель під фортом 16 століття (фото, відео)
Форт Полл вважають одним з активних місць прояву паранормальної активності | Фото: Reddit

Британський сталкер Джеймс Дрейтон опинився під старим тунелем давнього форту 16 сторіччя, який за словами свідків є місцем паранормальної активності. Сам дослідник показав кілька світлин загадкового об'єкту в мережі.

Форт Полл уже багато років вважається містичним місцем, а його тунель називають "дивним і дуже страшним" місцем. Фото з цієї локації сталкер оприлюднив на одному з пабліків Reddit.

Самі тунелі форту вважаються найбільш моторошним місцем на об'єкті. На фотографіях видно довгі склепінчасті коридори з цегляними стінами, що йдуть вглиб у темряву, і навіть при денному освітленні атмосфера тут пригнічує.

Форт Полл розташований на північному сході Англії, а перші батареї були зведені ще за часів Генріха VIII. Це місце пережило Громадянську війну, наполеонівські війни, дві світові та десятиліття військової служби.

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форт полл привиди тунель
Один із тунелів форту Полл у Англії
Фото: Reddit

Нинішній форт п'ятикутної форми був збудований у 1861-1864 роках як частина так званих "фортів Пальмерстона". У роки Другої світової він слугував складом боєприпасів, і саме тоді тут з'явилися підземні тунелі, які сьогодні притягують мисливців за привидами з усієї країни.

Організатори нічних охот за привидами Paranormal Eye UK стверджують: тут фіксувалися темні силуети і таємничі тіні, а відвідувачі чули голоси і звуки дряпання прямо зі стін тунелю. Місце вважається одним із найактивніших паранормальних локацій на півночі Англії.

форт полл привиди тунель
Свідки кажуть про важку атмосферу та відчуття страху в тунелі
Фото: Reddit

З 2000 року він відкритий для відвідувачів як музей: тут зберігається воскова галерея, зброярня з артилерійськими знаряддями і єдиний повний екземпляр важкого транспортного літака Blackburn Beverley. Тунелі також доступні для відвідування — вдень як частина музейної експозиції, вночі як місце для нічних спостережень за паранормальним.

Раніше Фокус розповідав про те, чому люди вірять в привидів. За словами вчених, особистий досвід зустрічі з привидами може ввести в оману через обмеженість людських почуттів.

Згодом стало відомо, що вчені розгадали таємницю зникнення "Марії Селести". Науковці вважають, що у них є розгадка цієї таємниці, яка пов'язана із вантажем відомого корабля.