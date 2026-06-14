Там обитают призраки: сталкер показал заброшенный туннель под фортом XVI века (фото, видео)

Британский сталкер Джеймс Дрейтон оказался под старым туннелем древнего форта XVI века, который, по словам свидетелей, является местом паранормальной активности. Сам исследователь опубликовал в сети несколько фотографий загадочного объекта.

Форт Полл уже много лет считается мистическим местом, а его туннель называют "странным и очень страшным" местом. Фотографии с этой локации сталкер опубликовал в одной из групп на Reddit.

Сами туннели форта считаются самым жутким местом на территории объекта. На фотографиях видны длинные сводчатые коридоры с кирпичными стенами, уходящие вглубь тьмы, и даже при дневном свете атмосфера здесь угнетающая.

Форт Полл расположен на северо-востоке Англии, а первые батареи были возведены ещё во времена Генриха VIII. Это место пережило Гражданскую войну, наполеоновские войны, две мировые войны и десятилетия военной службы.

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Один из туннелей форта Полл в Англии Фото: Reddit

Нынешний пятиугольный форт был построен в 1861–1864 годах как часть так называемых "фортов Палмерстона". В годы Второй мировой войны он служил складом боеприпасов, и именно тогда здесь появились подземные туннели, которые сегодня привлекают охотников за привидениями со всей страны.

Организаторы ночных охот за привидениями Paranormal Eye UK утверждают: здесь фиксировались тёмные силуэты и таинственные тени, а посетители слышали голоса и звуки скреба прямо со стен туннеля. Место считается одной из самых активных паранормальных локаций на севере Англии.

Свидетели рассказывают о напряженной атмосфере и ощущении страха в туннеле Фото: Reddit

С 2000 года он открыт для посетителей как музей: здесь находится восковая галерея, оружейная с артиллерийскими орудиями и единственный сохранившийся экземпляр тяжёлого транспортного самолёта Blackburn Beverley. Туннели также доступны для посещения — днем как часть музейной экспозиции, ночью как место для ночных наблюдений за паранормальными явлениями.

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