Перекрикує літак, що злітає: як виглядає найгучніша людина у світі (відео)

Мешканець австралійської столиці Джозеф МакГрейл-Бейтап потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина з найгучнішим криком у світі.

Він побив рекорд за гучністю крику серед чоловіків, досягнувши показника 122,4 дБ (з урахуванням С-зважування), як повідомляється на сайті КРГ.

Джозеф, офіційний міський глашатай Канберри та Квінбеяна, може кричати так само голосно, як на рок-концерті, і досягати рівня шуму військового літака під час зльоту.

Такі дані дуже доречні, оскільки йому часто доводиться перекрикувати шум двигунів спортивних автомобілів на заходах у своєму рідному місті.

Рекордсмен, також відомий як лорд Джозеф, був призначений офіційним міським глашатаєм Канберри у 2017 році. Його запрошували виступати в ролі міського глашатая на автомобільних виставках, ярмарках та інших заходах, але він поставився до цього дуже серйозно, коли у 2022 році вступив до Стародавньої та Почесної Гільдії австралійських міських глашатаїв і почав брати участь у змаганнях.

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"У перший рік мені вдалося посісти кілька місць на змаганнях, але у 2024 році я посів перше місце за найгучніший крик — 98 дБ", — сказав він.

Джозеф МакГрейл-Бейтап — офіційний глашатай Канберри Фото: Instagram

МакГрейл-Бейтап розповідає, що слова, які використовуються на цих змаганнях, — це "ой-ой-ой":

"На початку цього року я замислився, що б я міг зробити трохи інакше, тому, знаючи Книгу рекордів Гіннеса, — я також є колишнім рекордсменом зі стрільби з лука — я пошукав інформацію про крик, і ось я, через шість місяців, з рекордом".

Разом із донькою Джозеф шукав найкраще слово, яке б відповідало децибелам і дозволило йому повністю розкрити свій потенціал.

"Попереднім словом було "тихо", але цього було недостатньо, і врешті-решт ми зупинилися на слові "зараз"", — каже він.

Австралієць у захваті від повернення до Книги рекордів після того, як у 2019 році завоював титул за найшвидший час, випустивши 10 стріл у мішень діаметром 40 сантиметрів з відстані 18 метрів — 1 хвилина 0,03 секунди.

Джозеф зізнається, що його робота пов’язана з певними небезпеками:

"Чи втрачав я коли-небудь голос від крику? Так, втрачав. Зазвичай це трапляється після змагань або в день, коли я беру участь в автомобільній виставці, і постійно кричати, перекрикуючи спортивні машини, — це досить цікаве заняття, але це дуже весело, і іноді я можу кричати голосніше, ніж спортивні машини, що стоять поруч зі мною".

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