Перекрикивает взлетающий самолет: как выглядит самый громкий человек в мире (видео)

Житель австралийской столицы Джозеф МакГрейл-Бейтап попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый голосистый человек в мире.

Он побил рекорд по громкости крика среди мужчин, достигнув показателя в 122,4 дБ (с учетом С-взвешивания), сообщается на сайте КРГ.

Джозеф, официальный городской глашатай Канберры и Квинбеяна, может кричать так же громко, как на рок-концерте, и соответствовать уровню шума взлетающего военного самолета.

Такие данные весьма кстати, поскольку ему часто приходится перекрикивать шум двигателей спортивных автомобилей на мероприятиях в своем родном городе.

Рекордсмен, также известный как лорд Джозеф, был назначен официальным городским глашатаем Канберры в 2017 году.

Его приглашали выступать в качестве городского глашатая на автомобильных выставках, ярмарках и других мероприятиях, но он отнесся к этому очень серьезно, когда в 2022 году вступил в Древнюю и Почетную Гильдию австралийских городских глашатаев и начал участвовать в соревнованиях.

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"В первый год мне удалось занять несколько мест на соревнованиях, но в 2024 году я занял первое место за самый громкий крик — 98 дБ", — сказал он.

Джозеф МакГрейл-Бейтап — официальный глашатай Канберры Фото: Instagram

МакГрейл-Бейтап рассказывает, что слова, используемые на этих соревнованиях, — это "ой-ой-ой":

"В начале этого года я задумался, что бы я мог сделать немного по-другому, поэтому, будучи знакомым с Книгой рекордов Гиннесса, — я также являюсь бывшим обладателем рекорда по стрельбе из лука — я поискал информацию о крике, и вот я, шесть месяцев спустя, с рекордом".

Вместе с дочерью Джозеф искал лучшее слово, которое бы попало в децибелы и позволило ему раскрыть весь свой потенциал.

"Предыдущим словом было "тихо", но этого было недостаточно, и в итоге мы остановились на слове "сейчас"", — говорит он.

Австралиец в восторге от возвращения в Книгу рекордов после того, как в 2019 году завоевал титул за самое быстрое время, запустив 10 стрел в мишень диаметром 40 сантиметров с расстояния 18 метров — 1 минута 0,03 секунды.

Джозеф признается, что его работа сопряжена с определенными опасностями:

"Терял ли я когда-нибудь голос от крика? Да, терял. Обычно это происходит после соревнований или в день, когда я участвую в автомобильной выставке, и постоянно кричать, перекрикивая спортивные машины, — это довольно интересное занятие, но это очень весело, и иногда я могу быть громче, чем спортивные машины, стоящие рядом со мной".

Напомним, назван самый дорогой фильм всех времен с бюджетом почти в $700 млн.

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