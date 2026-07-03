"Ви мене не зупините": 96-річній блогерці погрожують виселити з будинку для літніх людей через гучні вечірки

Ліліан Дроняк, пенсіонерка з мільйонами підписників в Instagram і TikTok, відома як Grandma Droniak, поскаржилася підписникам, що їй погрожують виселити з будинку для людей похилого віку, де вона мешкає з 2024 року.

Жінка заявила, що адміністрація закладу винесла їй попередження через галасливі вечірки, які порушують правила спільноти.

"Я можу робити, що завгодно. Я плачу 12 000 доларів на місяць. Я можу влаштовувати вечірки, якщо захочу. Ви мене не зупините. Я нічого не можу з цим вдіяти. Я люблю вечірки", — каже Ліліан.

У відео, яке вже стало вірусним, Дроняк цитує слова співробітника будинку для людей похилого віку, який звертається до неї з "офіційним попередженням".

"Ми звертаємося до вас, оскільки надійшло багато скарг на шум у вашій кімнаті. Вечірки заборонені, і ви не можете пропонувати алкоголь іншим мешканцям. Це питання безпеки. Хоча ми заохочуємо спілкування та участь у громадських заходах, ми не можемо влаштовувати галасливі вечірки. На записах з камер відеоспостереження видно, що люди залишали вашу кімнату о першій годині ночі минулого вівторка", — йдеться в тексті.

Відео дня

Пенсіонерці нагадали, що продовження подібних інцидентів може призвести до обмежень щодо відвідування та доступу до загальних зон, а також до подальшого перегляду її статусу проживання.

"Ми настійно просимо вас співпрацювати, щоб майбутні зібрання відповідали правилам спільноти та вимогам щодо дотримання тиші. Більше ніяких вечірок, будь ласка", — йдеться у листі.

Прочитавши написане своїм підписникам, Ліліан дала зрозуміти, що не має наміру змінювати свою поведінку, зважаючи на ту суму, яку вона платить за проживання в закладі.

"Сьогодні ввечері до мене завітають подруги. Ми будемо пити й пліткувати. Це не вечірка, але ми будемо галасувати", — обіцяє вона, додавши, що обожнює вечірки й не збирається їх скасовувати.

Наступного дня жінка заявила, що у неї похмілля після чудово проведеного часу з подругами:

"Мій будинок для людей похилого віку не може завадити мені радіти життю на останньому етапі мого життя, цілую-цілую".

Представник блогерки заявив в інтерв’ю PEOPLE, що це "справді сталося" і що з того часу питання "вирішено з її будинком для людей похилого віку".

Підписники люблять Ліліан за її почуття гумору

За його словами, адміністрація дозволяє їй, як і раніше, приймати гостей у своїй кімнаті до пізнього вечора, однак заборонила їй пити та пропонувати алкоголь друзям.

Дроняк, яка публікує дописи в інтернеті з 2019 року, живе в будинку для людей похилого віку вже два роки. Вона переїхала туди в червні 2024 року після падіння та перелому ноги.

Відтоді Ліліан докладно описувала злети й падіння свого соціального життя в будинку пристарілих — від передбачуваних вечірок до драматичних подій, пов’язаних із її хлопцем та іншими потенційними романтичними стосунками.

Свій 96-й день народження вона відсвяткувала там же у березні.

Нагадаємо, 67-річній бабусі заборонили відвідувати супермаркет.

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